Kicillof lamentó que el Gobierno libertario "ataque a los sectores más vulnerables de la sociedad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este martes la Escuela de Educación Especial N° 5 del municipio de Pergamino, donde mantuvo un encuentro con docentes y profesionales especializados en discapacidad. Frente a referentes de la comunidad se lamentó que el Gobierno de Milei "ataque todos los días a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

En el acto, el mandatario aseguró: “Vinimos a Pergamino a charlar con bonaerenses que están siendo muy perjudicados por las políticas económicas de Javier Milei: en la provincia vamos a seguir acompañando a las personas con discapacidad y a sus familias. Es muy grave lo que está pasando en la Argentina, es gobernada por los que quieren destruir el Estado desde adentro, y sin Estado, millones de pibes y pibas se quedarían sin educación y sin salud".

En esa línea, Kicillof aseguró que Gobierno nacional "no se conforma con intentar fundir a las provincias", y destacó que "ataca todos los días a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad con una violencia y una crueldad que nunca se vio”. “En la Provincia se da la cara, no se niegan las necesidades del pueblo y se responde con políticas públicas: como se hizo con otros establecimientos, así como se amplió el subsidio en esta escuela", destacó el mandatario bonaerense durante su recorrida en la que estuvo acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el concejal electo Alejandro Masagué; y la directora de la institución, Valeria Bachanini.

Acompañamiento a la personas con discapacidad; una política de Estado

La escuela de gestión privada con subvención pública total desde marzo, cuenta con 84 alumnos de entre 3 y 21 años que reciben acompañamiento profesional y servicio de comedor. Participaron también del encuentro referentes de instituciones del distrito nucleadas en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

En tanto, Sileoni aseguró que la Provincia pone a la educación "como prioridad para abrazar y acompañar a quienes más lo necesitan", y detalló: "Ya hemos inaugurado 15 edificios para escuelas de educación especial e incorporado 65 nuevas combis para facilitar el traslados de los chicos y chicas. Mientras tanto, contamos con un presidente insensible, que se aleja de los problemas reales y que viajó 26 veces al exterior, pero nunca pisó una escuela pública”.

“En un momento en que las personas con discapacidad parecieran estar invisibilizadas, en la Provincia sucede todo lo contrario: gracias al gran compromiso de la comunidad educativa este es un espacio de inclusión y sostén que brinda a los y las chicas todo lo que se merecen”, expresó Masagué.

En su recorrida, Kicillof visitó el Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM, donde la empresa Fast Track -especializada en servicios logísticos- lleva adelante la construcción de una nave de 2.000 metros cuadrados. Finalmente, el gobernador bonaerense afirmó: “Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno nacional anda pidiendo por el mundo va a destinarse a la educación, a las personas con discapacidad o a mejorar la infraestructura que permite promover el empleo y la industria. El problema no es que no haya plata, sino que están invertidas las prioridades: este 26 de octubre tenemos la oportunidad de demostrar no solo que estamos vivos, sino que queremos vivir mejor".