Axel Kicillof cruzó a una periodista macrista: "No me faltes el respeto"

Axel Kicillof se cruzó con una periodista en medio de un acto que tuvo lugar en Chivilcoy. Cómo fue el tenso momento que se vivió.

En los últimos días, Axel Kicillof llevó adelante un acto en Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, para inaugurar los 12 nuevos consultorios del Hospital Santiago Fornos. En dicho marco, en el que estuvo acompañado por el ministro de Salud Nicolás Kreplak y los precandidatos a diputados nacionales en la Provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, una periodista macrista le hizo una pregunta para tratar de incomodarlo. Como consecuencia, el Gobernador la cruzó de manera contundente.

Los consultorios externos nuevos que posee el Hospital Municipal constan de una sala de espera, sanitarios y accesos que fueron construidos con los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020. En esa línea, Kicillof indicó: “Aún en el peor momento, hemos ampliado un sistema de salud que venía de una etapa de abandono y retroceso. En Chivilcoy se construyeron consultorios, se aportaron nuevos respiradores y una parte de las 400 toneladas de insumos médicos que hemos adquirido para hacer frente al coronavirus".

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Hemos reconstruido esta región sanitaria con mucho esfuerzo, recuperando un rol que había perdido para facilitar la articulación entre la Provincia y el municipio. Con los recursos provinciales y la coordinación con las autoridades locales, pudimos avanzar con las obras del hospital municipal que estaban abandonadas”.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de las palabras de Kicillof, Carolina Gasparini -perteneciente al diario La Gaceta del Oeste-le consultó en plena conferencia de prensa: "Gobernador, buenas tardes. Primero, no puedo dejar pasar que en abril del 2020 usted dijo también ‘pongamos cara de coronavirus’ frente a una foto. Me parece que eso también es un acto de inconsciencia, pero más allá de eso, consultarle también...".

Consciente de que la pregunta tenía la intención de incomodarlo en pleno acto, Axel la interrumpió y le manifestó a Gasparini: “Faltarme el respeto no, eh. Sí, yo dije eso, pero estábamos en un marco privado. Yo a vos te estoy respetando. No me faltes el respeto”.

Luego, la periodista militante le resaltó: “Era un acto público. Uno tiene que actuar correctamente dentro y fuera del ámbito político. Y agregó: "Es una falta de respeto también para los vecinos que estaban atravesando una situación compleja".

Bajan los casos de coronavirus en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires lleva diez semanas consecutivas de caída de casos de coronavirus lo que permite seguir avanzando a paso firme con la campaña de vacunación. Del pico de 12.008 contagios por día en la semana del 17 al 23 de mayo, actualmente descendieron un 72,4%.

En la semana del 26 de julio al 1 de agosto hubo 3.325 casos diarios, de los cuales 2.086 están en las 40 ciudades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y1.229 en el interior provincial. Al respecto, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó en su red social de twitter que “vamos a seguir con el aislamiento de los ingresantes al país en hoteles para demorar la llegada de la Delta”.