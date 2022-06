El documento que confirma que la tripulación iraní del avión venezolano ejercía tareas de instrucción

El titular de la AFI, Agustín Rossi, afirmó que los iraníes a bordo del avión estaban en calidad de capacitadores de la tripulación venezolana. El contrato de compraventa del avión incluye esa práctica en una de sus cláusulas.

Los ciudadanos iraníes que viajaban en el avión venezolano retenido en Ezeiza estaban realizando tareas de capacitación a la tripulación. Así lo confirma además el contrato de compraventa del avión al que accedió El Destape y que incluye en una de sus cláusulas el "soporte técnico", que en los hechos implica la capacitación de la tripulación. Ayer lo había anticipado el flamante interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi

"Los iraníes que estaban ahí son instructores. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores, y me da la cuenta más o menos, porque cinco iraníes, 14 venezolanos, estaban instruyendo a dos tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina y le da y sale a manejarlo cualquiera, son aviones que tienen su complejidad para llevar adelante esto", afirmó ayer Rossi en C5N y explicó que "la carga (del avión) está en buen estado, sin ningún tipo de problema" y que el problema empezó por la "empresa Coviasa (venezolana) que compró el avión".

El contrato de compraventa es entre Lance Tech general trading (empresa iraní) y Conviasa (empresa venezolana) y tiene varias cláusulas entre las que se incluye la de "soporte técnico". "Conviasa -agregó Rossi- está sindicada en el departamento de Estados Unidos como una empresa que se dedica a transportar a ciudadanos venezolanos, funcionarios del 'corrupto gobierno de Nicolás Maduro' y todas las calificaciones políticas, sin hablar de terrorismo, y anuncia que aquellos que presten colaboración van a recibir sanciones de Estados Unidos".

Avion venezolano-israeli by EL DESTAPE on Scribd

Ahí es cuando estalla el problema porque ninguna de las empresas petroleras del país, incluyendo a YPF, como también las uruguayas y paraguayas tampoco accedieron a venderle combustible. "Ahí empieza actuar la justicia y donde a nosotros nos informan y se nos dispara el alerta correspondiente. Revisamos desde la agencia de inteligencia a los tripulantes, a los ciudadanos venezolanos e iraníes, se verifica nuevamente todo el procedimiento que se hizo con la carga y estaba todo absolutamente correcto", explicó el titular de la AFI.

En el mismo sentido la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, señaló en declaraciones a AM990 que la polémica en torno al episodio del avión es porque la oposición está "todo el tiempo buscando para ver con qué van a salir a pegarnos, no es porque las cosas se hagan mal". Además, sobre el sistema de alertas internacionales explicó: "Nosotros tenemos las alertas en la AFI y saltan cuando entran al país o cuando salen de su país. Una alerta no es una amenaza. Es una herramienta para que se vea bien quiénes son esas personas", manifestó. Y agregó: "Suelen haber cinco o seis alertas mensuales. Aunque no se detiene a nadie en ese caso, sí se los investiga, se les hace un seguimiento".