Quién es el hombre que intentó asesinar a Cristina

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación con una pistola Bersa fue identificado como Fernando Andre Montiel Sabag. Tiene 35 años, es de nacionalidad brasileña y está radicado en la Argentina desde 1993, según precisó el ministro de Seguridad. El arma con la que gatilló tenía 5 balas pero ninguna en la recamara.

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue identificado como Fernando Andre Montiel Sabag, un joven de 35 años de nacionalidad brasileña que según dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández llegó a la Argentina en 1993. Tras su detención, que se dio inmediatamente después del ataque, fue trasladado a una celda en una dependencia de la Policía Federal.

Montiel Sabag apuntó con una pistola Bersa a la cabeza de CFK cuando la vicepresidenta regresaba del Senado a su casa en el barrio porteño de Recoleta, ubicado entre las calles Juncal y Uruguay. Se había mezclado entre la militancia y actuado cuando Cristina firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a quienes se habían acercado a su domicilio. Tras acercarse a Cristina, le gatilló a centímetros de la cara, tal como muestran los diversos videos que registraron el episodio.

De acuerdo a la información que surge de la investigación, la pistola Bersa tenía 5 municiones en el cargador pero no tenía una bala en la recámara por eso el atacante no pudo cometer el magnicidio. Fuentes a cargo de la pesquisa indicaron que la pistola con la que llevó adelante el ataque era una pistola calibre 32 que en su base posee numeración parcial 250 y es “apta para el disparo”.

Tras el ataque, Montiel Sabag fue inmediatamente reducido por el personal de Seguridad que custodia a la expresidenta. Al fracasar en su intento de asesinar a Cristina, contó el ministro Fernández a El Destape Radio, se le “desprende el arma, que ya está en resguardo de la Policía Científica”. La pistola está siendo peritada. Una versión es que funcionó mal la corredera del arma.

La propia policía fue la que realizó la denuncia del hecho ya que capturó al atacante “in fraganti”. El caso quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti. La fiscalía interviniente es la de Carlos Rívolo. Es la dupla que estaba de turno al momento del hecho. Según informaron fuentes de la investigación a El Destape, hasta la medianoche el detenido no había declarado y se esperaba que lo hiciera este viernes.

Montiel Sabag nació en 1987 y según indicó Aníbal Fernández, la última vez que ingresó al país fue en 2018, vía Uruguay. Tenía antecedentes en la Argentina. Había sido apresado el 17 de marzo del 2021 por personal de la Policía de la Ciudad. “Estuvo detenido el año pasado por uso de arma impropia”, precisó el ministro de Seguridad. De acuerdo a Interpol no surgieron antecedentes en Brasil.

Una de las líneas investigativas apunta a un tatuaje que tiene Montiel Sabag en el codo que sería el “sol negro”, un símbolo ligado al misticismo nazi. No obstante, este punto aún no se tienen constatado. “La superintendencia de investigaciones está con el tema”, precisó Aníbal Fernández a El Destape Radio. También señaló a la medianoche de este jueves que no se habían producido aun allanamientos.

Según pudo constatar este medio, el atacante tiene domicilio fiscal en la calle Terrada al 2300, en la Capital Federal, y de acuerdo a los registros comerciales está inscripto como dedicado al "servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”.

Una serie de videos que circularon por la red social Twitter muestran a quien sería Montiel Sabag siendo entrevistado al menos en dos ocasiones diferentes por Crónica TV, en donde se lo escucha con un claro discurso de odio hacia el Frente de Todos, en sintonía con el que se manifiestan algunos sectores de la oposición.