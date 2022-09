Tras el rechazo de los opositores, Alberto Fernández asistirá a la misa en Luján por Cristina

Estará presente el gabinete nacional y dirigentes del Frente de Todos. Había referentes de JxC invitados, pero decidieron no ir. Uno de los propósitos será el “agradecimiento a la Virgen María por salvar la vida de Cristina Kirchner”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participará de la misa en Luján que se realizará este sábado desde las 13 horas en la basílica de esa ciudad bonaerense. Estará presente el gabinete nacional y dirigentes del Frente de Todos. Uno de los propósitos será un “agradecimiento a la Virgen María por salvar la vida de Cristina Kirchner”.

El lema es "Por la paz y la fraternidad de los argentinos", tras el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. La convocatoria la realizó el intendente de Luján, Leonardo Boto. El mandatario municipal explicó en la semana: "No hay misa a favor de nadie, uno va a orar por todo lo que pasó y por el pico de violencia que significó el atentado". La misa será encabezada por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig.

La presencia de Alberto no había sido confirmada hasta hoy. A la misa fueron invitados referentes de la oposición, pero prefirieron no asistir. Se espera un convocatoria importante de dirigentes peronistas. Serán parte también las organizaciones sociales, con Juan Grabois a la cabeza.

La presencia de Cristina Kirchner está descartada. Estarán presentes personas importantes de su primer anillo, como el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, según pudo averiguar El Destape. De acuerdo a lo que adelantó el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, "no será con gran movilización de militantes; no se está convocando a una movilización". Por lo que se espera una convocatoria moderada.

Mientras, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas, el peronismo porteño volverá a Parque Lezama. En La Boca se reunirán los integrantes del Frente de Todos locales. Será un acto con escenario, como estaba previsto aquel día de las vallas en la casa de CFK que terminó con la militancia kirchnerista en Juncal y Uruguay y la posterior represión de la Policía de la Ciudad a dirigentes y diputados peronistas. Allí se espera una importante multitud.

La última vez de Alberto en la basílica de Luján

La última vez que Alberto Fernández participó de una misa en la basílica de Luján fue el 8 de diciembre de 2019. Aun no era presidente. Fue con su compañera Fabiola Yáñez. Asistieron juntos con el mandatario de ese entonces, Mauricio Macri, quien fue acompañado por Juliana Awada. El lema fue "Por la unidad y la paz".

"Estoy muy contento de haber compartido la homilía de hoy en la Basílica de Luján con Macri y dirigentes políticos de diversos espacios. La Argentina que viene necesita del trabajo conjunto de todos. Para eso debemos ponerle fin a esa grieta que tanto daño nos ha hecho", tuiteó Alberto ese día.

El arzobispo Scheinig ese día afirmó ante ambos: "Estamos agotados de tantos desencuentros y peleas. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir del laberinto en el que nos encontramos. Necesitamos promover una cultura del encuentro. Necesitamos escucharnos y volver a dialogar todas las veces que sea necesario".

La oposición, convocada

Uno de los pasos que dio el Frente de Todos dentro de la agenda en el diálogo con la oposición tras el atentado a CFK fue la invitación a esta misa, que finalmente integrantes de Juntos por el Cambio declinaron.

Ese paso a paso para restablecer la convivencia democrática lo está liderando Wado de Pedro, quien ya inició contactos con todos los sectores políticos. El ministro de Interior lo hizo con el respaldo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de ayer, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner obliga a replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo". Y destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo en diálogo con otros sectores, incluida la oposición.

La convocatoria que hizo el Gobierno a la oposición genera ruido dentro de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Hay una frase que se repite dentro de la coalición oficialista: "No los podemos ni nombrar". ¿A quién se refieren esas voces? A los integrantes del PRO. La UCR acusó recibo de los mensajes oficialistas y respondió. En cambio, desde el partido que lidera Patricia Bullrich afirmaron al unísono que no recibieron ningún llamado.

Gerardo Morales, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti son algunos de los dirigentes claves del radicalismo que confirmaron que fueron contactados por el Gobierno, según pudo saber El Destape. El gobernador de Jujuy es el presidente del partido radical, el neurocientífico es diputado de la UCR y el tercero es una de las patas claves del centenario partido en la Ciudad de Buenos Aires y cercano a Martín Lousteau.

Desde la Rosada afirman y reafirman que tuvieron contacto con todos los espacios, que hubo llamados y se está estableciendo paso a paso una agenda para dar respuesta a la violencia política de los últimos días. "Nosotros estamos generando las bases para hacer un acuerdo de convivencia democrática", contaron a este portal desde uno de los despachos del Gobierno.

Sin embargo, a cada punta del PRO contactada por El Destape la respuesta fue la misma: "No me llamó nadie". Ante la supuesta desmentida del PRO, desde el riñón de De Pedro respondieron a El Destape: "Hay contacto, pero no los podemos ni nombrar por la interna que hay entre ellos".