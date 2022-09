“Si meten presa a Cristina vamos a incendiar todo”: Jorge Macri desmintió la fake news sobre Wado de Pedro

El ministro de Gobierno porteño puso fin a la polémica tras tres semanas de la difusión de la fake news sobre el ministro de Interior.

El ministro de Gobierno porteño Jorge Macri desmintió que el ministro de Interior nacional, Eduardo "Wado" de Pedro, haya amenazado con "incendiar todo" si la vicepresidenta Cristina Kirchner iba presa. Esa frase se había adjudicado al funcionario ese sábado en el que el Gobierno de la Ciudad instaló vallas en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y que terminó con la represión de la Policía porteña a militantes kirchneristas y diputados del Frente de Todos

La supuesta revelación la había hecho el mismo Jorge Macri en un almuerzo del PRO y la filtraron de adentro del macrismo. "Dejó helados a todos", afirmó por entonces una crónica en TN.

“Si meten presa a Cristina vamos a incendiar todo”, fue la frase que pronunció Macri. Ese día, voceros del Ministerio del Interior afirmaron que “Wado” de Pedro “no le hizo ese comentario a Jorge Macri”.

Ahora se supo la verdad. Anoche, Jorge Macri, tres semanas después, lo desmintió. Lo hizo en el canal La Nación+, en una entrevista con Luis Majul. "No, no usó esas palabras", fueron sus categóricas palabras.

"¿Wado de Pedro dijo, palabras más palabras menos, en esa reunión que tuvieron el sábado pasado con (Martín) Mena, (Marcelo) D'Alessandro, 'si hay algún problema con Cristina vamos a incendiar la Ciudad'?", le consulto Majul.

Macri fue tajante en su propia desmentida: "No, no usó esas palabras. Porque si las hubiera usado, hubieras sido una amenaza que yo hubiera denunciado". Siguió: "En su tono y en su planteo está el que hace público siempre, que tiene que ver con que 'vamos a hacer todo para que no la toquen a Cristina. Vamos a evitar esta persecución"".

Cerró para tratar de entender su teoría tras hacerse cargo de la fake news: "Ellos tienen esa teoría de que todo es inventado, de que son santos y buenos y ahora también son los dueños del amor y nosotros somos el odio y la persecución". Y cerró: "Pero no, no hubo una amenaza de ese tipo. Sí fue una reunión poco agradable, eso sí".

Desde la cuenta de Twitter La Remisería, que maneja el equipo de comunicación de Wado, difundieron el video hoy y escribieron: "Aviso parroquiano: Hace tres semanas que escuchamos y leemos una supuesta frase del ex moderado ⁦@wadodecorrido⁩ ,que habría dejado trascender Jorge Macri Acá le dejamos la desmentida del mismísimo Jorge Macri, para el que le sirva… Buen comienzo de semana".