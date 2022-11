Piden que investiguen por enriquecimiento a las asesoras de Gerardo Milman

Se trata de las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco, designadas en el Ministerio de Seguridad en 2017 cuando la ministra era Patricia Bullrich. Desmintieron una reunión del diputado en la que un testigo declaró que le escuchó decir dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner que "cuando la maten yo voy a estar en la Costa".

Un nuevo dolor de cabeza para el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Ahora, un abogado presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra las asesoras de Milman que habían negado la reunión cerca del Congreso en la que, según un testigo, el legislador dijo dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner que "cuando la maten yo voy a estar en la Costa". Las denunciadas son las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco, designadas en el ministerio de Seguridad en 2017 cuando su Secretario era Milman y la ministra era Patricia Bullrich.

Carolina Gómez Mónaco es una de las que se encontraba en el bar junto a Milman el día que fue denunciado por afirmar "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa", antes del atentado contra la vicepresidenta. La otra asesora era Ivana Bohdziewicz, una supuesta amiga de la hija de Gerardo Pollicita, que es el fiscal que investiga la causa por el atentado a Cristina Kirchner.

Carolina Gómez Mónaco es una Miss Argentina devenida en funcionaria del área de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. El abogado Yamil Castro Bianchi pide que se investigue a ella y a su hermana, en el marco de la investigación por el magnicidio contra CFK.

"A partir de hechos de público conocimiento, esto es la aparición de la denominada pista Milman en la investigación del intento de asesinato de la VicePresidenta de la Nación, decidí profundizar el conocimiento sobre el diputado nacional Gerardo Milman y en esa búsqueda de información me encuentro con una situación claramente irregular, que surge de diversos artículos periodísticos, redes sociales y distintas fuentes públicas", afirmó en su presentación el letrado.

Describió Castro Bianchi: "Milman, en el mes de septiembre de 2017, designó a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Carolina Gómez Mónaco fue designada titular de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito (ESID), que funcionaba en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DiNiCri). Hasta ese momento la joven abogada no registraba antecedentes o referencias públicas más allá de haber sido ganadora del certamen Miss Argentina 2012 y representado a nuestro país en otro torneo de belleza, Miss Model of the World en 2014. Es decir, nada vinculado a la inteligencia criminal".

Asimismo, denunció: "En ese mismo mes de septiembre, más precisamente el 27 de septiembre de 2017 se constituye la sociedad comercial SALVATTORE GROUP SAS, CUIT N°30-71577495-6, cuyos accionistas son Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes 1135 de CABA, que está inscripta en la categoría de facturación de hasta 50 millones de pesos y que tiene como actividad principal la de ofrecer servicios de tratamiento de belleza".

También agregó la misma: "La situación patrimonial de Carolina Gómez Mónaco y su hermana Daniela al momento de ser designadas funcionarias en el Ministerio de Seguridad distaba mucho de acompañar una inversión tan importante como la que hicieron para lanzar, prácticamente en simultáneo con su ascenso a la función pública en el área de inteligencia, LUXA ESTETICA, y las otras líneas de negocios que fueron abarcando". Y destacó: "Dos jóvenes profesionales, sin demasiada experiencia laboral previa, asumen por primera vez cargos públicos, en áreas de mucha sensibilidad como la inteligencia, que exige un desempeño profesional y exclusivo, y pocos días después, en el mismo mes, deciden abrir una empresa y llevar adelante todos los trámites de constitución y inscripción".

Los hechos descritos en la presente denuncia encuadran prima facie en los delitos de enriquecimiento ilícito de un funcionario público y lavado de activos y tienen pena de prisión de 2 a 6 años.

Milman, complicado

El diputado de Juntos por el Cambio aseguró este viernes que "jamás" hizo la "afirmación" que le atribuyó un testigo en la causa por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al cual denunció por falso testimonio en un escrito presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

"Jamás hice una afirmación como la que el testigo ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con que inconfesables fines políticos", dijo Milman en el escrito que fue remitido a la Cámara Federal porteña y por sorteo recayó en el juzgado federal 11 a cargo interinamente del juez Julián Ercolini.

La presentación se envió a sorteo para ser investigada en otro juzgado ante la presentación que hizo Milman por supuesto falso testimonio contra el testigo que declaró y dijo haberlo escuchado en la confitería Casablanca, cercana al Congreso Nacional, decir que "cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa" dos días antes del intento de asesinato de la Vicepresidenta perpetrado el 1 de septiembre.