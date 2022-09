Mañana viernes es feriado: así lo decretó Alberto Fernández tras el atentado contra Cristina Kirchner

El Presidente repudió el atentado y determinó que el viernes 2 de septiembre será feriado nacional para expresarse "en defensa a la vida, la democracia y en solidaridad" de CFK.

El presidente Alberto Fernández repudió y condenó el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de una cadena nacional en las últimos minutos del jueves. Además, decretó que el viernes 2 de septiembre será feriado nacional para que "en paz y armonía" el pueblo argentino se exprese en defensa a la vida, la democracia y en solidaridad con la dirigenta.

En un comunicado desde la Quinta de Olivos, el máximo mandatario manifestó: "La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad". Y pidió: "Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan".

Frente a esto, Alberto Fernández pidió que "la conmoción, el horror y el repudio" del atentado contra CFK se convierta en un "compromiso para erradicar el odio y la violencia" del territorio argentino. "Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta", comunicó.

Asimismo, el presidente de la Nación dejó en claro que "el pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz" y ante esto, sostuvo que "nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos". Por otro lado, además de remarcar que se trata de un hecho "de enorme gravedad institucional y humana extrema", afirmando que con el atentado contra CFK se alteró la paz social alcanzada desde 1983, luego de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

