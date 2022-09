Inteligencia, mensajes, amenazas y reuniones: los indicios que apuntan a una organización detrás del atentado

Estados de Whatsapp comprometedores, mensajes amenazantes a Alberto, tareas de relevamiento de la zona del ataque a días del atentado y los encuentros de Brenda Uliarte tras el intento de magnicidio.

Para los investigadores el intento de asesinato de Cristina Kirchner fue elaborado por una organización, es decir, que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte no estuvieron solos. También consideran que hubo una planificación, que incluyó tareas de inteligencia en los días previos al intento de magnicidio. Por lo que no se deben descartar nuevos procedimientos o detenciones.

Los indicios que en la actualidad abonan esas hipótesis de los investigadores son:

El estado de Whatsapp de quien es el supuesto jefe del negocio del carrito de copos de azucar, Nicolás Gabriel Carrizo, arroja una serie de chats con referencias al ataque a CFK y una amenaza al presidente Alberto Fernández menos 3 horas después del atentado. El mismo 1 de septiembre, a las 23.57, subió a su estado de Whatsapp el siguiente mensaje: “Seguro el próximo sos vos Alberto! Tené cuidado!”. El 2 de septiembre, Carrizo brindó una entrevista en Telefé junto a Brenda y otros integrantes de lo que sería su “grupo de trabajo” con el carrito de algodones de azúcar. Allí todos, incluyendo a Brenda, se distanciaron de Sabag. La Justicia pudo determinar que al menos Uliarte mintió. Carrizo, junto al resto de los integrantes del grupo “de los copos de azúcar” fue llamado por la Justicia como testigo y aportó su celular luego de que se presentara espontáneamente en una comisaría. Todos ellos, no obstante, quedaron bajo la mira judicial. La amenaza al Presidente es evidente.



El grupo de los copos de azúcar dio cuenta que Brenda estuvo en distintas localidades y casas tras el ataque a CFK. En los videos que registran su presencia en el momento del ataque, se la ve agarrarse la cabeza cuando Fernando Sabag Montiel es apresado. Acto seguido se retira del lugar. Entonces, comenzó un itinerario que la llevó por distintas casas y localidades. ¿Qué sucedió en esas reuniones?



Un informe que llegó a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti que muestra que el carro de copos de azúcar como el que solía administrar Brenda Uliarte aparece en distintas ocasiones en la esquina de lo de CFK en los días previos al atentado. Los investigadores entienden que estaban realizando inteligencia del lugar donde iban a practicar el ataque. A esto se suma que la pistola Bersa calibre 32 estaba en poder del atacante como mínimo desde mayo pasado. Así surge de las imágenes que se encontraron en el peritaje de los teléfonos de Sabag Montiel y Uliarte en las que se puede ver a ambos manipulando el arma.

A esto se suma la aparición de Carlos Telleldín, quien fue ofrecido este miércoles como abogado a Brenda Uliarte a instancias de su padre. Según reconstruyó El Destape, quien fuera imputado y luego absuelto en la causa AMIA y se reconvirtió en letrado, no llegó a un acuerdo con la familia y por ahora no intervendrá en la pesquisa. De esta forma, Uliarte seguirá teniendo el patrocinio del defensor oficial Gustavo Kollmann, el mismo que defendió al chofer Oscar Centeno en la causa Cuadernos cuando se convirtió en imputado colaborador. Kollmann fue denunciado por su accionar en esa causa.

A esto se suma la aparición de Carlos Telleldín, quien fue ofrecido este miércoles como abogado a Brenda Uliarte a instancias de su padre. Según reconstruyó El Destape, quien fuera imputado y luego absuelto en la causa AMIA y se reconvirtió en letrado, no llegó a un acuerdo con la familia y por ahora no intervendrá en la pesquisa. De esta forma, Uliarte seguirá teniendo el patrocinio del defensor oficial Gustavo Kollmann, el mismo que defendió al chofer Oscar Centeno en la causa Cuadernos cuando se convirtió en imputado colaborador. Kollmann fue denunciado por su accionar en esa causa.

Inteligencia en los días previos

La jueza María Eugenia Capuchetti, quien está al frente de la pesquisa, recibió un informe con imágenes captadas por distintos canales de televisión y en redes sociales donde se ven copos de azúcar en las inmediaciones al departamento de CFK en los días previos al intento de asesinarla. Si bien no se puede distinguir si es el carro de Brenda Uliarte la coincidencia es un indicio fuerte de su presencia cerca del lugar varios días antes, lo que para los investigadores puede indicar que estaban realizando un reconocimiento de la zona.

La primera imagen del informe es del 23 de agosto, 9 días antes del ataque a CFK, que se ejecutó el 1 de septiembre. Fue al día siguiente de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran 12 años de cárcel para la vicepresidenta en la causa Vialidad. Hubo una movilización hacia su departamento en Juncal y Uruguay. Los copos de azúcar destacan detrás de una bandera que dice “Con Cristina no se jode”. Está justo frente al móvil de Crónica TV, canal en el que Brenda y su pareja fueron entrevistados más de una ocasión.

El resto de las imágenes son del 27 de agosto, el día que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta colocó el vallado alrededor del departamento de CFK, lo que generó una convocatoria espontánea hacia ese lugar. Cinco días después, Sabag Montiel apuntaría a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación y le gatillaría a escasos centímetros de distancia.

A la tesis de la planificación se suma que la pareja se había hecho del arma varios meses atrás. Una serie de imágenes que los investigadores extrajeron de los celulares de ambos –del de Sabag Montiel, de las fichas memoria- los muestran a ambos manipulando la pistola.

Tal como reveló este medio, cinco días antes del primer registro que consta en el informe, es decir el 18 de agosto, Brenda Uliarte había concurrido a una manifestación impulsada por la agrupación de derecha Revolución Federal y bautizada 18A.

Mensajes misteriosos y amenaza a Alberto

El viernes 2 de septiembre, tras el ataque fallido y la detención de Sabag Montiel, el grupo de los copos de azúcar (al menos 5 de sus integrantes) junto a Brenda concurrió a una entrevista televisiva en el noticiero de Telefé. Fue inmediatamente después del intento de magnicidio, que ocurrió el jueves por la noche. Allí Carrizo se mostraba como el “jefe” y hasta por momentos corregía el discurso de Brenda. En el reportaje se distanciaron de Sabag Montiel, dijeron no ser “cómplices de lo que pasó” y tener miedo. Poco tiempo después se demostraría que por lo menos Brenda estaba mintiendo.

Según dio cuenta Telefé Noticias, Carrizo había subido a su estado de Whatsapp un mensaje por demás misterioso. También mensajes amenazantes el mismo día del ataque que perpetró Sabag Montiel. Por ejemplo, el jueves, a las 23.57, después del ataque, subió un mensaje que decía: “Seguro el próximo sos vos Alberto! Tené cuidado!”.

También subió otro que decía: “El Gobierno es vulnerable y espero que les quede claro…Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina”.

A esto se suma un chat misterioso que el propio Carrizo sube a su estado de Whatsapp. Allí se lee que el jefe de los copos de azúcar le dice a “Checho” (se estima que es otro integrante del grupo): “Qué onda al final”. Checho le responde con la siguiente secuencia de mensajes seguidos:

-Nada me va a tener vigilado

-Marcelo

-Che me paro alguien cuando llegue a casa

-Se dice ser policía

-Es tipo encubierto

-Y buscaba a alguien parece

A esta secuencia, Carrizo responde: “No te hagas problema. Vos actua normal”. Y le envía dos audios.

Checho entonces le pregunta: “Pero cuanto tiempo más vamos a estar así. Yo ya me siento re arruinado”.

A este intercambio capturado lo tituló “Así estamos”.

¿Por qué subió esos estados? ¿Fueron un mensaje para alguien? ¿Quién es Marcelo?

Por lo pronto, este lunes, es decir, después de presentarse en el Noticiero y de que Brenda sea detenida, el grupo de los copos de azúcar se dirigió al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal y de allí los trasladaron a Comodoro Py, donde declararon todos juntos como testigos. Aportaron sus celulares, que están siendo analizados.

En total, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene 8 celulares en análisis. Y también la computadora del atacante.

Las reuniones de Brenda tras el ataque

Brenda estuvo con Sabag Montiel en el momento del ataque a CFK, en Recoleta, tal como lo revelan las cámaras que registraron la agresión. Ella lo había negado. Apenas su pareja es detenida ese jueves por la noche, Uliarte se tomó la cabeza y escapó de la zona. ¿A dónde fue? Todo indica que unas horas después se contactó con el grupo de los copos de azúcar. Según declararon los testigos bajo juramento de decir verdad, Carrizo –el mismo que subió un mensaje amenazante para Alberto- recibió un mensaje de Brenda pocas después del ataque, el viernes en la madrugada. Evidentemente, ella no podía regresar al monoambiente que compartía con Sabag Montiel. Entonces Carrizo le dijo que fuera adonde estaban ellos que era la casa de Sergio Orozco, en la zona de Barracas. La novia de Sabag Montiel llegó al mediodía. Ese mismo día decidieron ir a Telefé a dar la entrevista. El grupo también pasó aquel dìa por la casa de “otro amigo”, en Bernal, según dijeron.

El sábado, Uliarte estuvo en un domicilio familiar de San Miguel. Hasta hizo un vivo de Instagram en el que se refirió al ataque de su novio. Fue detenida el domingo por la noche, en Palermo.

El lunes el grupo de los copos de azúcar decidió presentarse ante la Policía. El giro fue la detención de Brenda. También declararon que luego de pasar el fin de semana con ella, recibieron un mensaje via WhatsApp de una amiga en común donde les contaba que Brenda decía estar orgullosa del ataque que había realizado su pareja.

¿Qué dejó en evidencia su testimonio? Que desde el día del atentado hasta el domingo a la tarde mantuvieron contacto con Brenda, sea presencial o por chat. Y que recién decidieron acudir a la Policía tras la detención de la joven. Si bien declararon como testigos, la Justicia sigue analizando si tuvieron algún tipo de rol en el caso.