En su primera aparición luego del atentado, Cristina llamó a "un acuerdo político y económico"

La vicepresidenta hizo su primera aparición pública tras el intento de magnicidio y pidió llegar a un acuerdo con los que piensan distinto para la reconstrucción de la economía.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo su primera aparición pública tras el intento de magnicidio del que fue víctima el pasado 1° de septiembre. En un encuentro en el Senado de la Nación a puertas cerradas con curas villeros, Cristina mencionó la posibilidad de lograr un "acuerdo mínimo" con quienes "piensan distinto" para avanzar en la "reconstrucción" de la "economía" de la Argentina.

En este contexto, la vicepresidenta marcó que "esa pasión que tenemos de que la gente vuelva a comer, a tener un trabajo, no lo vamos a lograr hablando únicamente entre los que pensamos de una manera". "Hubo un momento en que había trabajo, esperanza, expectativa y eso tenemos que volver a construir entre todos, con la actitud de hablar con todos, los que nos gustan y los que no. Como hacía Cristo", sentenció.

Para ejemplificar, habló de su encuentro con el economista Carlos Melconian, director del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri. "Nadie puede pensar que tenga las mismas ideas que yo porque la gracia no está en juntarse con los que se piensa igual, sino con los que piensan distinto, lo hice para ver si en economía, al menos, podemos tener un acuerdo mínimo", explicó Cristina.

Destacó que hoy "todos los políticos quieren ser Presidente", y dijo que "en mi caso yo fui Presidenta dos veces y mi compañero (Néstor Kirchner) también fue Presidente", pero marcó que hoy eso no es lo que quiere buscar. "Las cosas que me animan son ver si podemos salir", sostuvo y remató: "El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda".

Cristina Fernández reunida en el Senado con curas villeros.

"¿Se puede construir un país y reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia? Cuando se pone tanto adjetivo, tanto insulto, tanto agravio es porque no se quiere discutir de economía", completó diciendo la ex presidenta.

Con respecto al intento de magnicidio en sí, Cristina rescató que "lo más grave no es" lo que le pudo haber pasado a ella, sino "haber roto un acuerdo que había en la Argentina desde 1983". También agregó que "la recuperación de la democracia no fue solo que se vuelva a votar", sino "recuperar la vida y la racionalidad de que se pueda discutir en política", y advirtió que "lo que pasó el otro día fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente".

"Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente", admitió la ex presidenta en su primer aparición pública tras el atentado.