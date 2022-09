El líder de Revolución Federal a Donda: "Vas a tener el mismo destino que tus viejos"

Lo hizo durante una transmisión en vivo de Revolución Federal, en una movilización que realizaron a la Quinta de Olivos. Donda llevará el caso a la Justicia.

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, amenazó de muerte a la titular del INADI, Victoria Donda, al decirle: "Vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta". Los padres de la funcionaria fueron víctimas de la última dictadura cívico militar. Donda, por su parte, afirmó que llevará el caso a la justicia.

Donda compartió en Twitter un video en el que se ve a Morel en una de las manifestaciones violentas que realizó el grupo Revolución Federal y al ser enfocado con un teléfono que estaba registrando el momento el joven la amenazó: "Le vas a tener que ir a San Pedro, Donda, la concha tuya". El video fue grabado desde las redes sociales de Revolución Federal en el marco de una movilización en la Quinta de Olivos.

"Jonathan Morel dice que no es violento pero me amenazó de muerte el 25/08, días antes del intento de magnicidio contra (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner", señaló la titular del INADI y compartió un archivo audiovisual con distintas declaraciones de Morel. Allí Donda recopiló notas periodísticas donde Morel aseguró que no se arrepiente de lo que dijo e hizo y donde aseguró haber recibido 1.760.000 de pesos del Grupo Caputo, cercano al expresidente Mauricio Macri.

"¿Lo conocen? Es uno de los fundadores de Revolución Federal, el grupo que organiza manifestaciones con guillotinas y mensajes de odio hacia buena parte de la dirigencia política", subrayó Donda en su hilo de Twitter.

En ese sentido, la titular del Inadi indicó que "los actos de extremada violencia siempre están precedidos de discursos de odio. No podemos permitir que avancen y se lleven puesta nuestra democracia, nuestra paz y nuestra libertad. En este caso, tomaré acciones legales para que la Justicia determine el camino a seguir", anunció.

Además, la exdiputada nacional apuntó contra el canal televisivo TN por convocar a Morel para una entrevista este domingo, junto al periodista Diego Sehinkman. "¿La producción de Todo Noticias le va a preguntar a Morel qué quiso decir cuando aseguró que voy a tener el mismo destino que mis papás? De nuevo: los actos de violencia siempre están precedidos de discursos de odio. Llamo a la responsabilidad de los medios de comunicación", señaló.

Los audios de Jonathan Morel

“Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”

La frase es de Jonathan Morel, referente del violento grupo antiperonista Revolución Federal, en una conversación pública que organizó en Twitter bajo el título “Hay que pudrirla?”. Fue el 26 de agosto, 6 días antes del atentado contra Cristina Fernández Kirchner que ocurrió justamente como lo describió Morel: un infiltrado que estuvo varios días entre las personas que se acercaron a saludar a la vicepresidenta y cuando vio el momento se acercó y le gatilló en la cabeza. Apenas un día antes del esa declaración se había dado el primer intento de asesinato de Fernando Sabag Montiel que fue abortado según se desprende de la investigación judicial.