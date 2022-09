El guiño de Pichetto a una cumbre entre Macri y Cristina Kirchner: "No es imposible"

El ex senador de Juntos por el Cambio dio una sorpresiva opinión al referirse a la posibilidad de un encuentro entre la vicepresidenta y el ex presidente tras el intento de magnicidio.

El ex senador Miguel Ángel Pichetto dio una sorpresiva opinión al referirse a la posibilidad de un encuentro entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri, luego del atentado que sufrió Cristina en las inmediaciones de su casa.

En una entrevista con LN+, Pichetto sorprendió al afirmar que "no ve imposible" un diálogo entre Macri y Cristina en el corto plazo, aunque admitió que no lo habló con el ex mandatario por lo que no sabía su postura. Sostuvo que "hay un escenario que puede abrir un camino de violencia" y en ese sentido consideró que "los dos están frente a una responsabilidad".

Al hablar de las posibilidades del encuentro, el ex candidato a vicepresidente recordó: “Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro, dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, añadió.

"Tiene que haber una agenda, de cinco puntos, con un diálogo laico. Y tienen que ordenar sus filas internas en el kirchnerismo”, expresó el ex senador.

Por otro lado, también hizo alusión al ataque contra la oficina de la vicepresidenta en el Senado de la Nación hace un tiempo atrás y cuestionó que todavía no hay conclusiones de la investigación oficial. “Ese fue un ataque premeditado. Incluso le tiraron una bomba de pintura para indicar el piso donde tenían que tirar las piedras. Fue un grupo con logística y organización que se desprendió de una columna que estaba frente a la plaza. Es muy interesante este tema y acá vemos las falencias del sistema judicial”, sostuvo Pichetto.

Macri no aceptó ni negó tener un diálogo con CFK

El expresidente Mauricio Macri se refirió a un posible encuentro con Cristina Kirchner luego del atentado en su contra y, sin dar una respuesta concreta, dijo que "el diálogo es fundamental en la sociedad". "Empieza a hacer esa convocatoria quien dijo horas antes que había tres toneladas de discursos de la oposición, de editoriales que han gatillado el arma", opinó el expresidente y agregó: "Ojalá hubiera realmente una sinceridad, un reconocimiento, una autocrítica".

Ante la repregunta del periodista Luis Majul, dijo que "le contestaría un llamado telefónico a Cristina", aunque confesó que "todas las conversaciones que he tenido con ella han sido frustrantes" por lo que pidió no generar expectativas cuando no existe ningún diálogo concreto.

Además, ninguneó el intento de atentado a la vicepresidenta. "Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente", expresó Macri en diálogo con LN+.