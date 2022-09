El gabinete de Alberto Fernández reconoce amenazas: "A muchos ministros y ministras"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad contó detalles de las amenazas a funcionarios y reconoció que es algo que "se naturaliza".

Luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner el pasado 1 de septiembre, por el cual están detenidas cuatro personas (dos de ellas ya procesadas), la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, contó que "muchísimos" integrante del Gabinete de Alberto Fernández reciben "amenazas por mensajes en los celulares" y reconoció que es algo que "se naturaliza".

"En las redes sociales se dicen barbaridades. Nos amenazan por mensajes en los celulares a muchos ministros y ministras. Uno va naturalizando y eso permite, comunica que eso se puede hacer y ahí corremos un poquito más el límite", sostuvo la funcionaria nacional. En diálogo con La990, la abogada señaló que "el intento de homicidio de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) es un hecho traumático para ella, sin dudas, al igual que para la sociedad".

"Todas las fuerzas políticas entendieron que había un hecho que afectaba a todos, por eso no hay que pensar ninguna gestualidad en términos individuales", manifestó Gómez Alcorta, al cuestionar que los dirigentes de la oposición no hayan asistido a la misa que se brindó el fin de semana pasado en la Basílica de Luján "por la paz y la fraternidad de los argentinos".

Además, criticó la decisión del bloque de Diputados del PRO de abandonar la sesión especial de la Cámara baja en la que se trató el proyecto de repudio al intento de magnicidio: "No tengo ninguna duda de que la bancada del Frente de Todos no se hubiera levantado del Congreso si el atentado hubiese sido contra (el ex presidente Mauricio) Macri".

Por otra parte, al referirse a la causa judicial que investiga el atentado, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que "hace 48 horas la vicepresidenta designó abogados que la representan en la causa y ahí va a haber una intervención vinculada a las medidas de prueba". Respecto a los detenidos, Gómez Alcorta afirmó que "había un nivel de organización, eran varias personas" y remarcó que "hay que investigar si alguien los financiaba".

Cómo sigue la causa por el atentado a CFK

La jueza María Eugenia Capuchetti dictó este jueves el procesamiento con prisión preventiva de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por tentativa de homicidio agravado de Cristina Fernández de Kirchner. En el escrito de 95 páginas, se volcaron los distintos elementos que prueban la responsabilidad de ambos en el caso: figuran diversos chats, informes policiales, análisis de teléfonos y testimonios que sirvieron para precisar cómo fue el plan que se tejió para matar a CFK.

Tras dar este paso, los investigadores apuntan a otros actores que, se entiende, fueron parte la organización del atentado. En esa línea, también están detenidos Agustina Díaz –este jueves se rechazó su excarcelación y se debe resolver su situación procesal- y Nicolás Gabriel Carrizo –se prepara su indagatoria.

Capuchetti procesó a Sabag Montiel y Uliarte por intentar “dar muerte, de manera premeditada” a Cristina y les trabó un embargo de 100 millones de pesos a ambos. Para la jueza no hay dudas: hubo una planificación, que se comenzó a gestar en abril, es decir, cinco meses atrás.

“Los sucesos del 1° de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Uliarte y Sabag Montiel, el cual pudo ser reconstruido a partir del análisis que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados a ambos imputados”, señaló Capcuhetti. Y agregó: “Aquel curso de acción tuvo su inicio el 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa”. El arma, tal como se comprobó, era “apta para el disparo” y estaba a nombre de una persona fallecida.

Cuando se hizo del arma, Brenda se lo hizo saber a algunos contactos. La razón que esgrimió fue que su ex “la jodía”. Tres meses después, el 4 de julio, Uliarte se comunicó con Agustina Díaz –hoy detenida- y le dijo: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es como porque la vieja tiene seguridad”.