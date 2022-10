Declaró la ex de Carrizo: “Me dijo que se iba a cagar en guita” porque le iba “a salir bien” un "negocio groso”

Este martes prestó declaración testimonial Yaquelín Mamani, la ex pareja del jefe de los copitos con quien tiene un hijo de 4 años. Contó cuándo conoció a Brenda Uliarte y a Fernando Sabag Montiel. Los detalles.

Yaquelín Mamani, la ex pareja de Gabriel Carrizo, el jefe del supuesto emprendimiento de los copos de azúcar, declaró este martes en la Justicia y sostuvo que su ex le dijo en agosto de este años “que se iba a cagar en guita” porque le iba “a salir bien” un “negocio groso”.

La joven, quien tiene un hijo de 4 años con Carrizo, también indicó que no es la primera vez que le dice algo similar. No obstante, dijo que lo que sucedió en esta ocasión fue distinto y que “cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó”. También contó que conocía de vista a Brenda Uliarte y a Fernando Sabag Montiel, los supuestos vendedores de azúcar que están detenidos junto a Carrizo y Agustín Díaz por el intento de asesinato de CFK. Uliarte y Sabag Montiel están procesados por tentativa de homicidio calificado.

“Me estoy metiendo en un negocio groso y se que me va a ir bien, esperame unos cuantos meses”, contó Yaquelín que le comunicó Carrizo en agosto de 2022. “Me dijo: 'No sigas con este tema de las pensiones, esperame unos cuantos meses porque me va a salir bien este negocio groso'”, añadió. “Que se iba a cagar en guita. Así me dijo”, explicó su ex ante la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y los abogados de CFK. La fecha coincide con el momento en que se estaba armando el intento de homicidio de CFK.

¿Cuál fue la reacción de Yaquelín? “Yo me quedé mirándolo y le dije que siempre decía lo mismo. Esto mismo me lo dijo muchas veces varios años antes. Siempre me decía que le iban a salir negocios grandes y que se iba a llenar de plata y no me iba a faltar nada”, narró. Contó que se enteró que estuvo involucrado en magnicidio fallido a fines de septiembre.

Cuando los investigadores le preguntaron si Carrizo habitualmente era de afirmar que iba a llenarse de plata, respondió que "siempre decía que quería meterse en una empresa y que quería trabajar porque estaba harto de las algodones de azúcar. Me dijo que si a él lo mandaban a hacer algo groso lo iba a hacer. Esto fue cuando el nene tenía 7 meses”. Pero este agosto algo sonó distinto para Yaquelín.

“Cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó. En un momento de enojo caí. Acá en la villa saben quien es el papá de mi nene y la gente me mira de pies a cabeza. Yo me puse mal porque por su moco la gente me mira mal a mí”, aseguró. Dijo que por eso le mandó un mensaje el 29 de agosto que decía “Hola Gabriel después de mandarte tantas cagadas no aprendes más vos, sos una vergüenza, qué le vas a decir a tus hijos cuando crezcan. Ahora entiendo lo del negocio grande y sucio en el que te metiste. Sos un pelotudo te arruinaste vos solo y manchaste a tus hijos. Sabes cómo me miran a mi, espero no volverte a ver más, no te acerques a nosotros. Justo te venís a meter con Cristina”. Nunca recibió respuesta porque Carrizo ya estaba detenido.

Brenda Uliarte y Sabag Montiel

Respecto a Brenda Uliarte, Mamani dijo: "De vista a la chica la conocía, la vi en el obelisco vendiendo copos de azúcar como tres meses atrás desde hoy aproximadamente. Era de noche, pero nunca hablé. Estaba con un muchacho de barbita. Yo en ese momento sabía que era Sabag Montiel. Ahí lo vi, pero tampoco hablé”, precisó.

Política, copos de azúcar y armas

La joven también dijo que Carrizo sí tenía inclinaciones políticas y que criticaba tanto al gobierno de Macri como al de Cristina pero que no tenía una afiliación partidaria. Cuestionaba al gobierno de Macri, “lo insultaba. A veces decía que hay gente que no tiene que existir”. Y de Cristina decía que “le robó al país”, contó. “A él no le gustaba que el gobierno le pague a los pobres”, agregó.

Yaquelín relató que conoció a Carrizo cuando tenía 16 años. La joven, que nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y vive en el barrio Padre Carlos Mugica, contó que salió con él a partir de septiembre de 2016 y hasta el 2019. Llegó a vender copos de azúcar con Carrizo hasta que su hijo cumplió un año.

Los dos trabajaban para un vecino llamado Juan que fue quien les enseñó “el tema de los algodones”. Luego de trabajar para ese tal Juan fue que junto a Carrizo decidieron independizarse en el negocio de los copos de azúcar. Entonces comenzaron a nuclear jóvenes. “Las amistades eran gente bien, no eran malas personas. Hoy en día esas personas ya no trabajan más con Gabriel. Cada uno se independizó. Al principio trabajamos todos tranquilos pero teníamos problemas”, explicó.

La joven señaló que la máquina de algodones de azúcar era de los dos pero que al dejar la casa Carrizo la echó. “No me pasó más plata”, dijo.

Cuando los investigadores le preguntaron si alguna vez vio que Carrizo utilizara un arma de fuego, respondió: "Escuché en ese tiempo que convivía con él que los amigos hablaban que no se metían con él porque tenía armas. Nunca lo vi con un arma yo”. Y añadió: “Nunca lo vi a él como alguien que iba a llegar a tener un arma o que iba a estar metido en esto hasta que lo vi por la tele”. De acuerdo a los mensajes que constan en la causa, Carrizo dijo tener un 22 corto para atentar contra Cristina.

En otro pasaje de su declaración contó que tras conocer a Carrizo se fue a vivir con él por una serie de problemas familiares que tenía ella en su casa. Pero cuando se fue a vivir con el jefe de los copitos la relación empeoró. El vínculo tóxico incluyó a familiares de Carrizo: “Quedé embarazada a los 17 y a los 18 años lo tuve a mi nene. Ya en el embarazo venía mal amorosamente, éI cambió mucho. Se volvió muy machista. Carrizo me decía que tenía que obedecerle en todo porque él era el hombre y yo la mujer. Que cuando alguien te dice callate tenía que hacerlo. Recibí muchos maltratos”.

Los chats comprometedores de Carrizo

Carrizo está detenido como partícipe secundario del intento de homicidio de CFK. En su celular, que fue peritado, se encontraron muchos mensajes comprometedores.

Algunos textuales:

Respecto a Sabag Montiel: “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea. Las elecciones la van a volver a ganar ellos. Estuvo muy cercaaa. Falló el arma. No lo entiendo andabas bien (…) Cristina tiene miedo, salió mal pero Cristina tiene miedo”.

Andrea. Las elecciones la van a volver a ganar ellos. Estuvo muy cercaaa. Falló el arma. No lo entiendo andabas bien (…) Cristina tiene miedo, salió mal pero Cristina tiene miedo”. “Le quiso pegar un tiro a Cristina. Me enorgullece , que sea mi empleado y que tenga los huevos bien puestos”.

, que sea mi empleado y que tenga los huevos bien puestos”. "Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez".

“Mira no se si es una buena o mala noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le dí un 22 corto ... recién hablé con la novia (en referencia Brenda Uliarte) y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar".

... recién hablé con la novia (en referencia Brenda Uliarte) y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar". “Esto estaba planificado para dentro de una semana. hizo todo mal. es un pelotudo”.

“Estamos decididos a matarla a (la) puta esa” .

. “Tengo un grupo de 90 personas. nos estamos juntando todos ahora para ver como solucionar este problema”.

Los abogados de Carrizo son Gabriel Marano y Brenda Salva, ambos vinculados al PRO. Marano era asesor del senador PRO Ignacio Torres nada menos que en la Bicameral de Inteligencia; Salva de la diputada PRO Karina Ethel Bachey. Ambos dejaron esos cargos cuando ese vínculo tomó estado público.