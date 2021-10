Espionaje ilegal: la picante pregunta de Tailhade que pone en aprietos a Macri

"¿Qué secretos de Estado revelará el próximo 3 de noviembre sobre la tragedia del ARA San Juan y el espionaje sobre los familiares de las víctimas?", se preguntó el diputado nacional del bloque del Frente de Todos.

El diputado Rodolfo Tailhade lanzó una pregunta picante sobre la indagatoria que se le viene a Mauricio Macri sobre el espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

"Ahora que Macri fue autorizado… ¿Qué secretos de Estado revelará el próximo 3 de noviembre sobre la tragedia del ARA San Juan y el espionaje sobre los familiares de las víctimas? Hay que estar muy pero muy atentos", afirmó en un tuit.

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del bloque del Frente de Todos le puso suspenso luego de que este jueves se suspendiera la indagatoria a pedido de la defensa del expresidente.

El magistrado pidió se lo releve de guardar secretos de Estado para poder declarar y entonces volvió a convocar a Macri para el próximo 3 de noviembre a las 12. Ayer, Alberto Fernández hizo lo propio para relevar a Macri través de un decreto.

Este jueves, Bava debió suspender la indagatoria porque el expresidente en tándem con el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi sostuvo que se tenía que levantar el secreto para que pudiera declarar. En verdad era algo innecesario. Se trató de una maniobra dilatoria que a la vez buscó desprestigiar al magistrado, al que Macri intentó apartar del caso (y puede que insista con ese planteo). Todo fue parte de la estrategia defensiva del exjefe Estado que contó con la complicidad de Curi.

“En el día de ayer, en momentos en que se llevaba adelante la audiencia indagatoria (art. 294 C.P.P.N.) respecto del imputado Ing. Mauricio Macri, tanto su defensa particular en cabeza del Dr. Lanusse como el Sr. Fiscal Federal de Dolores, Dr. Juan Pablo Curi, solicitaron que se suspenda dicho acto procesal y se requiera al actual Presidente de la Nación que releve al nombrado imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520”, encabezó Bava su resolución de este viernes, en la que dejó en claro cómo jugó el fiscal federal de Dolores que en otra causa de espionaje ilegal ya había protegido al procesado Carlos Stornelli.

Bava explicó que tomó la decisión de levantar la audiencia de este jueves “a fin no afectar el derecho de defensa del imputado y con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes de las partes, o cuestionamientos infundados respecto de la actuación del suscripto”. También tuvo en cuenta la posición de la Cámara Federal de Mar del Plata que el 27 de octubre, al rechazar apartarlo, lo llamó a tener “mesura” en el caso. “Previa sustanciación del planteo entre las partes presentes y siendo que ambas sostenían idéntica postura, se resolvió suspender el acto en curso y requerir al Sr. Presidente de la Nación que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520”, indicó Bava.

Por otra parte, hoy la ex diputada nacional Elisa Carrió aseguró que no acompañó al ex presidente Mauricio Macri a la indagatoria a Dolores porque hacía calor. La legisladora además comentó que habló con el líder de Cambiemos antes de la indagatoria y contó que le pidió que no hablara para que "no meta la pata".

"Con cuarenta grados yo no voy a ningún lado. Soy chaqueña, nací en El Quebracho y vivía a 50 grados. A mí no hay Papa que me movilice con 50 grados", afirmó Carrió en una entrevista en La Nación +.