Espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan: Macri apeló su procesamiento

La defensa del ex mandatario apeló la decisión de Bava ante la Cámara Federal de Mar del Plata porque consideró que no "había ninguna prueba" que lo vincule.

La defensa de Mauricio Macri apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Mar del Plata y aseguró que "no hay prueba alguna" que vincule al expresidente con el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. Por otro lado, cuestionó que es una "pena anticipada" que "aniquila el estado de inocencia".



"Quedó demostrado que el Sr. Mauricio Macri no tenía relación directa con las tareas propias que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia, ni recibía información de la misma", afirmó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, en un escrito en el que, también pide que se revoque el el procesamiento al criticar por "parcialidad" al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, a cargo del caso. El 1 de diciembre último, el magistrado procesó a Macri como presunto "autor" de "realización de acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad", en virtud de "haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal" en Mar del Plata, sobre los familiares del submarino hundido en 2017.

En su fallo, Bava acusó al exmandatario por "haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520", entre 2017 y 2018. Por su parte, en la apelación de la defensa, al que Télam tuvo acceso, se sostuvo que "no hay prueba alguna, como se demostró, que el Sr. Mauricio Macri conociera de los supuestos informes, ni que usara sus supuestos contenidos, ni que los ordenara, como enfáticamente lo negó".



En el escrito que presentó Pablo Lanusse se insistió con que Macri "ingresó por la ventana a la causa". Al cuestionar al juez Bava, Lanusse sostuvo que "es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwriter".



En el escrito se aludió además a una " funcionalidad extra procesal que significó y guionó el ingreso por la ventana del Sr. Mauricio Macri en esta investigación el 1 de octubre de 2021 en pleno proceso electoral". En ese sentido, Lanusse añadió que Bava "avanza con una forzada construcción antojadiza, voluntarista y sesgada de la inexistente responsabilidad del Sr. Mauricio Macri". Por otro lado, Lanusse acusó al juez de "vulnerar el deber de argumentación; por segmentar, fragmentar" la prueba reunida; "por violar los principios de legalidad, personalidad y culpabilidad".

Por otro lado, en el escrito el abogado de Mauricio Macri escribió que tendría un "compromiso personal, cognitivo y emocional" que "expone su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento en perjuicio" de Macri. Por otro lado, ya están procesados los ex responsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.