ARA San Juan: recta final para completar el tribunal que definirá el futuro de Macri

La camarista Ángela Ledesma se excusó de intervenir en el pedido de apartamiento que las querellas hicieron a Mariano Borinsky, el juez que se reunía en secreto con Macri en la Quinta de Olivos. Al explicar los motivos, la magistrada dejó en claro que el visitante del entonces presidente debiera correrse del caso de fondo.

La conformación del tribunal que definirá el futuro judicial de Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan entró en su recta final. El debate en la actualidad está centrado en si el juez Mariano Borinsky, que se reunía en secreto con el entonces presidente Macri en la Quinta de Olivos, puede ser uno de los tres camaristas que revise el sobreseimiento del exjefe de Estado. Parece bastante claro que no. Borinsky fue recusado por las querellas, es decir, las víctimas del espionaje pidieron su apartamiento por temor a su falta de imparcialidad. Este miércoles, la magistrada Ángela Ledesma resolvió excusarse de intervenir en el desplazamiento de su colega de Casación. Al explicar los motivos, la camarista dejó en claro que el visitante de Macri debiera hacer lo mismo pero en la cuestión de fondo. ¿Qué hará Borinsky?

El tribunal que revisará el sobreseimiento de Macri está compuesto hasta ahora por la mentada Ledesma, Guillermo Yacobucci y Borinsky, quien fue designado recientemente para intervenir en la causa en reemplazo del camarista Alejandro Slokar, que es uno de los pocos jueces de la Cámara Federal de Casación que no se alinea con los intereses del macrismo y fue desplazado del expediente a pedido de las defensas de Macri y de los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Apenas designado, Borinsky fue recusado por las querellas (primero por la que representa Carreras y ahora se sumó la que encabeza el abogado Luis Tagliapietra). Hasta que no se resuelva ese incidente que hace a la conformación del tribunal no se puede abordar la cuestión de fondo.

En este marco, Arribas pidió que Ledesma no intervenga en el incidente que involucra a Borinsky por haber emitido una opinión previamente. Es que la camarista fue una de las integrantes de Casación que más cuestionó las visitas de sus colegas de Casación Hornos y Borinsky a Macri. La acción del exjefe de inteligencia macrista fue un contraataque jurídico para blindar al visitante del entonces presidente. Busca que participe del caso ARA San Juan a cualquier precio. Ante ese planteo, Ledesma decidió correrse –su decisión debe ser analizada por Yacobucci y Borinsky- . En su excusación, Ledesma dejó un mensaje a Borinsky, acusado de falta de imparcialidad.

Ledesma explicó que no intervendrá en la recusación de su colega “a los fines de aventar cualquier temor de parcialidad”. “La garantía de imparcialidad del juzgador posee una relevancia fundamental dentro del marco del proceso penal, en razón de que opera como una mega-garantía que funciona como presupuesto necesario del respeto y la realización de las demás garantías fundamentales”, explicó y pareció dirigirse, de manera implícita, a su colega recusado. Entre otras cosas, destacó que “no basta con que el juez actúe imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de parcialidad ya que lo que se encuentra en juego es la confianza de los ciudadanos en los tribunales de una sociedad democrática”.

La abogada querellante Valeria Carreras consideró que la excusación de Ledesma en la recusación de Borinsky es “una bocanada de transparencia en beneficio del cuestionado fuero federal de Comodoro Py”. “Aunque la Dra. Ledesma no intervenga en la recusación de esta querella planteada al magistrado Dr Borinsky, esperamos que su ética sea inspiradora para los jueces deportistas y viajeros del fuero Federal“, añadió Carreras.

Borinsky visitó en secreto al menos 16 veces a Mauricio Macri en la quinta de Olivos mientras este era presidente de la Nación. Los encuentros, como reveló El Destape, se dieron en los días previos y posteriores a que el juez firmara fallos emblemáticos del Lawfare que beneficiaban al espacio político que encabezaba el jefe de Estado.

Macri es parte interesada en el expediente en que se investiga el espionaje sobre los familiares de la tripulación del submarino hundido, por eso las querellas temen por la imparcialidad de Borinsky. El juez de primera instancia Martín Bava, que tuvo el caso cuando tramitó en los tribunales de Dolores, procesó a Macri tras considerarlo responsable del espionaje ilegal que se hizo desde la AFI sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan cuando estos acudían ante el jefe de Estado para pedirle explicaciones por lo sucedido. Luego, el exmandatario fue beneficiado por la Cámara Federal porteña cuando la causa pasó a Comodoro Py. Los tres jueces que nombró Macri en ese tribunal (Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens) legitimaron las tareas de inteligencia con la insólita excusa de que se estaba cuidando la seguridad presidencial y la del país.

La participación de Borinsky en este caso provocó hasta la reacción de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien se hizo eco del desplazamiento del caso del ARA San Juan del camarista Slokar y de la llegada del visitante de Macri en la quinta de Olivos: “Es joda. Más explícito no se consigue”, sentenció CFK respecto a esa designación.

El interrogante que se abre ahora con la excusación de Ledesma es quiénes intervendrán en la recusación de Borinsky además de Yacobucci. Por un lado, ¿será aceptada la excusación de Ledesma en este incidente? Por otro, ¿el propio visitante de Macri participará y se votará a sí mismo para seguir en el caso? No sorprendería. Es que este magistrado ya hizo eso y en esta misma causa cuando intervino en la recusación que la querella había realizado contra “el huemul” Carlos Mahiques. En otras condiciones y circunstancias, Borinsky –que no se había excusado en aquella ocasión- había sido recusado por Carreras y rechazó correrse para intervenir sobre la situación de su colega. Yacobucci lo acompañó en esa postura. Finalmente, Mahiques (exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, invitado del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis y padre de Juan Bautista Mahiques -operador judicial del macrismo-) fue apartado del caso ARA San Juan pero por otros motivos.