ARA San Juan: citan a indagatoria a Arribas y Majdalani por espionaje

Los familiares denunciaron que les habían pinchado los teléfonos, los fotografiaron y hasta los siguieron.

El juzgado federal de Dolores citó a indagatoria a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani y Gustavo Arribas por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. La denuncia por el espionaje había sido presentada en Mar del Plata, pero fue derivada a Dolores luego de que el juez de la ciudad balnearia se excusara.

"Entiendo que existen elementos suficientes para convocar a prestar declaración a tenor del art. 294 del C.P.P.N., a las siguientes personas: 1) Gustavo ARRIBAS para el día jueves 08 de julio del corriente a las 11 hs.; 2) Silvia MAJDALANI para el día jueves 15 de julio del corriente a las 11 hs", determinó el juzgado de Dolores a cargo del juez subrogante Martín Bava.

Además de Arribas y Majdalani también fue convocado a declarar el ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, responsable del espionaje en la ciudad balnearia donde los familiares acusaron persecución. La lista de quienes deberán dar testimonio de forma obligatoria se completa con otros cinco ex espías.

En diálogo con El Destape, el abogado y padre de un tripulante del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, contó que intentaron entrar a su cuenta de mail, le enviaron una fotografía del frente de su casa y hasta le borraron conversaciones por WhatsApp que mantuvo con su hijo días previos a la desaparición del submarino.

"En lo personal me ocurrieron varios hechos que presenté como prueba por el espionaje. Aporté las IP (dirección del protocolo de internet) de ingresos no autorizados en mi correo electrónico. Cuando estaba escuchando una declaración testimonial, me encuentro con que tenía 7 u 8 intentos de ingreso a mi correo electrónico. Aporté también una foto del frente de mi casa que me enviaron desde un teléfono que después dieron de baja", contó Tagliapietra.

El familiar contó que sufrieron comportamientos extraños en el teléfono. "A mi se me borró la conversación de WhatsApp con mi hijo que miraba para recordarlo. A otros familiares como la familia Suárez le pasó que perdieron fotos y archivos de un día para otro", contó.

En septiembre de 2020, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, había denunciado ante la Justicia Federal de Mar del Plata el espionaje a familiares del ARA San Juan luego de encontrar pruebas. “En los registros, constan seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en la ciudad bonaerense, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave”, aseguró Caamaño.

La AFI emitió un comunicado donde se afirma que se practicó espionaje ilegal “sobre familiares de los y las tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido”. En el escrito que se presentó en la Justicia, Caamaño resaltó que “las tareas” ventiladas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.

El material que da cuenta del espionaje estaba “en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia” y fueron “analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa”, explicaron desde la intervención de la AFI. Se trata de tres discos rígidos donde constan 29 archivos digitales.

Los familiares ya habían denunciado el espionaje

En 2018, Los familiares había presentado la primera denuncia ante la Justicia, pero la causa se cerró y en junio hicieron un pedido de investigación ante el Juzgado Criminal 2 de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé , quien investiga el espionaje realizado por el gobierno de Cambiemos a figuras públicas como la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el sindicalista Hugo Moyano.

La empresa privada Ocean Infinity encontró al ARA San Juan el 17 de noviembre de 2018, un año después de su desaparición.

El ARA San Juan partió en octubre de 2017 desde Tierra del Fuego para dirigirse al puerto de Mar del Plata. Sin embargo, el último contacto de la tripulación data del 15 de noviembre del 2017, fecha a partir de la cual comenzó una intensa búsqueda que contó con colaboración internacional.