El cruce de Kicillof con JxC por IOMA: “Poner en riesgo la salud de los trabajadores, no”

El gobernador le respondió a los legisladores opositores que interrumpieron su discurso en la apertura de sesiones ordinarias cuando se refería a los logros en la obra social bonaerense. En el marco de la campaña electoral, los acusó de dar “golpes de efectos” con la salud de los trabajadores.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se cruzó con la bancada de Juntos por el Cambio que interrumpió su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso bonaerense cuando se refería a la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la Provincia de Buenos Aires. Este fin de semana, el intendente de San Nicolás anunció que a partir de abril las y los trabajadores municipales no contarán más con la cobertura y todo el arco político opositor, incluido Mauricio Macri, apoyaron la decisión política.

“Desde IOMA se abrieron 88 policonsultorios”, estaba diciendo Kicillof cuando fue interrumpido por el legislador radical Maximiliano Abad y respondió: “Ahora hablo de cómo recibí IOMA” en referencia a la gestión de María Eugenia Vidal. “Largo puedo hablar desde la nave espacial hablan, objetos no identificados”, disparó y siguió.

“Recibimos un IOMA con déficit económico por primera vez desde 2001”, detalló y preguntó: “No sé si van a aplaudir tanto”. Ante eso, comenzaron los gritos y el gobernador frenó: “Después charlamos, no puedo ahora. No hagamos un show, después te escucho Abad”. Y continuó: “De ese déficit económico en tres años logramos resultados económicos superavitarios. Tenía una deuda de casi veinte meses de prestaciones y hoy son casi cuatro meses de prestaciones que logramos reducir”.

Pero el cruce continuó en el recinto hasta que la vicegobernadora Verónica Magario pidió silencio: “Pedimos silencio y respeto a la figura del gobernador”. Según trascendió, desde la oposición también se quejaron porque no había lugar para los representantes de Juntos por el Cambio, pero según pudo averiguar El Destape, en el hemiciclo de la Legislatura había asientos para todos los invitados, entre ellos los diputados Facundo Manes (UCR) y Diego Santilli (PRO), que se ausentaron.

“No quiero chicanear, pero verdad y memoria para criticar también”, disparó Kicillof. “Ya le han contestado tanto a las declaraciones del intendente (de San Nicolás) y del expresidente, pero no creo que vamos a hacer una campaña lógica y provechosa dando golpes de efecto poniendo la salud en riesgo de los trabajadores, así no”, completó.

Los dichos del intendente de San Nicolás y el apoyo de Macri

Kicillof hizo referencia al anuncio del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio), de que a partir de abril las y los trabajadores municipales no contarán más con la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la Provincia de Buenos Aires. Passaglia confirmó en sus redes: "en San Nicolás decidimos sacar a IOMA de la Municipalidad" porque "nuestros trabajadores se merecen una obra social que responda a sus urgencias, y les permita elegir dónde atenderse sin pagar de más por cada prestación". Apuntó, además: "creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso con IOMA no pasa. Ya lo planteamos muchas veces".

Sin embargo, desde la obra social afirmaron que Manuel Passaglia, "nunca ha solicitado por ninguna vía en los tres años que lleva de gestión Homero Giles al frente del Instituto, una reunión para plantear la supuesta falta de servicio médico o intentó un acercamiento con el Instituto para resolver lo que haya que resolver". Sostuvieron que "estas acciones y decisiones tomadas de manera unilateral exponen el desconocimiento por parte del Intendente de San Nicolás sobre los perjuicios que esto provocará en el acceso y derecho a la salud para las y los 1392 afiliadas y afiliados de la familia municipal".

En este marco, detallaron que "en la actualidad son 654 trabajadoras y trabajadores de la intendencia que cuenta con IOMA y que tienen a su cargo un total de 738 personas". Explicaron que "IOMA se basa en un sistema solidario que garantiza que todas las personas tengan la misma cobertura prestacional". Desde IOMA también tildaron de "irresponsable" la decisión de las autoridades municipales pero también de los integrantes del Concejo deliberante que avalaron el proyecto el pasado 3 de marzo.

En este sentido, desde la obra social desmintieron los pretextos del intendente para quitar la cobertura médica a los trabajadores: "No es cierto como sostiene el Intendente que IOMA no aumenta los honorarios profesionales y no paga en tiempo y forma. El Instituto desde mediados de 2022 comenzó a abonar a los 30 días de presentada la facturación, como lo hacen muy pocas obras sociales. Es decir que en marzo estarán cobrando lo facturado en febrero".

"A partir de marzo de 2023 IOMA otorgó un importante aumento de honorarios para profesionales. La inflación desde diciembre de 2019 hasta la fecha es de 324%, mientras que los honorarios de la consulta con esta última recomposición anunciada subirán 482%, con lo cual las y los profesionales médicos tienen una mejora en el poder adquisitivo de más del 37%. Esto lleva los honorarios de categoría C a $2900,00 a partir del 01 de marzo lo cual ubica al Instituto como la 3ra obra social que mejor paga honorarios médicos de esta categoría en la provincia de Buenos Aires", agregaron.

El planteo del intendente de San Nicolás fue apoyado por todo el arco opositor, entre ellos, el expresidente Mauricio Macri, que escribió en Twitter donde, no sólo apoyó la decisión política sino que felicitó. “Los felicito. Se tienen que caer todas las vacas sagradas. Hora de terminar con todos los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos que se apoderaron de la Argentina”.