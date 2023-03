Alberto Fernández apuntó contra la condena a Cristina Kirchner: "Absurdo jurídico"

El Presidente denunció el accionar del Poder Judicial por la sentencia en primera instancia a la vicepresidenta que "busca su inhabilitación política". Sostuvo que busca su inhabilitación política.

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el Poder Judicial por atentar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y busca su proscripción. Afirmó que "esta organización" condenó en primera instancia a la expresidenta "buscando su inhabilitación política". Lo hizo ante la presencia de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

"Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley", denunció Alberto Fernández durante su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación acompañado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En este marco, detalló que "hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación", Describió que "lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".

"Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. 'No pudo no haber sabido' sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho", acusó el mandatario respecto al fallo de la causa Vialidad.

Como abogado afirmó que "cualquier estudioso de derecho se asombraría ante semejante retroceso". Y agregó: "Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones".

El presidente sostuvo que "los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia". Y llamó a todos a reflexionar sin importar "las cercanías o afinidades políticas" ya que "se trata de reponer el Estado de Derecho y hacer valer nuestra constitución".

"Levantamos nuestra voz porque el reclamo de justicia cobra vigencia una vez más cuando el derecho se tuerce por el odio y la persecución política", completó.

En este marco, Alberto Fernández pidió que se investigue a los autores intelectuales del atentado contra Cristina. "Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales y empresarios poderosos asoman como imputados”, reclamó el mandatario. Y pidió que "juzgue a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio".

Fernández exigió que la Justicia que "profundice la investigación" del intento de magnicidio de la vicepresidenta y manifestó que "hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta".

Juicio político a la Corte Suprema

Previamente, el mandatario destacó que durante su gestión "no existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales". Por impulso del Gobierno Nacional, aseguró que "no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal". Sin embargo, admitió que "de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder".

En este marco, recordó que "recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos". Lamentó que "el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".

El mandatario comenzó a dar ejemplos. "Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares".

"Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución. Ya en 2020 convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles.La propuesta se aprobó en el Senado y nuca fue tratada en la Cámara de Diputados", advirtió.

Enfatizó sobre "la intromisión" que "padeció el Poder Ejecutivo" como "este mismo Congreso" en sus "prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura".

"La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre esto. Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio.

¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?", cuestionó.

En este sentido, hizo referencia al pedido de Juicio político que la propia corte suprema lo llevó a presentar ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. "Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación", especificó y aclaró que "no pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros".

"Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales. Pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles. Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional", completó.