La CGT advierte: "Si eliminan indemnización por despido, saldremos a la calle"

El sindicalista advirtió que no permitirán que los derechos de los trabajadores sean avasallados.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, advirtió que el movimiento obrero saldrá a las calles en caso de que se avance en un proyecto de eliminación de las indemnizaciones tal como propuso el macrismo en el Congreso.

"Lo que dijo la oposición es una barbaridad. No saben lo que es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, no saben lo que es llorar porque te llega un telegrama de despido y encima no se cobra la indemnización. No lo van a lograr porque el movimiento obrero se va a oponer y en la calle si es necesario. Es antiobrero", afirmó Caló.

"A nosotros que no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, no quieren hacer que paguemos nuestro propio despido. Es una vergüenza lo que hicieron. Quiero ir a un debate con los diputados que lo enviaron", pidió.

Con cifras, el sindicalista explicó que la ley actual no genera despidos, ni tampoco contrataciones. "Cuando me hice cargo de la UOM en 2004 tenía 60 mil afiliados, estábamos quebrados. Con Néstor y Cristina llegamos a tener 250 mil afiliados. Con Macri baje a 170 mil. La ley en todos los casos era la misma, la que tenemos ahora".

El referente gremial recordó que “durante los 4 años del gobierno de Macri, el sector metalúrgico perdió 60 mil puestos de trabajo. De noviembre hasta ahora recuperamos 20 mil”. Y admitió que “hay personas que la pasaron muy mal en la pandemia. La gente está enojada y tenemos que revisar por qué. El Gobierno tendrá que comunicar y nosotros tendremos que ayudarlo en esa comunicación”.

El gobierno, la gestión y las elecciones

Antonio Caló sostuvo que "el Gobierno tiene muy buenos ministros que trabajan todo el día”. Luego, se refirió a la suba de precios: “La inflación no sólo la pagan los trabajadores, la paga todo el pueblo”.

“El aumento de salario por decreto permite que la medida sea rápida porque si discutimos paritaria en cada gremio hay algunos que van a pasar 2 meses para poder corregir el salario”, añadió.

Por otro lado, expresó: “Los que hablan de eliminar la indemnización no saben lo que es levantarse a las 6 de la mañana y encontrarse con un telegrama de despido”. “No van a lograr eliminar la #indemnización porque el movimiento obrero se va a oponer en la calle si es necesario”, completó.

El proyecto de Lousteau por las indemnizaciones

El senador de Cambiemos Martín Lousteau presentó un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones por despido sin justa causa y que en reemplazo crea un fondo que será entregado a los trabajadores echados. La iniciativa muestra en verdad una precarización laboral debido a que los fondos serían más bajos que las indemnizaciones.

"Créase el Fondo Nacional de Cese Laboral, en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social o la que en un futuro la reemplace, con el objeto de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo previstas" sostiene el artículo 2 del proyecto de Lousteau que fue presentado el 2 de septiembre.

Acerca de la forma de financiar el fondo, Lousteau indica "El Fondo Nacional de Cese Laboral se integrará por un aporte mensual obligatorio por cada trabajador o trabajadora a cargo de la parte empleadora, el cual se realizará desde el momento en el que se da inicio a la relación laboral. El aporte obligatorio no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año y del 8% para los años subsiguientes".