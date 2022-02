Caló: "Si Alberto Fernández va por la reelección, yo lo acompaño"

Lo expresó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica que llamó "al pueblo a castigar a Macri no votándolo nunca más". Expresó su apoyo al acuerdo con el FMI y descartó un ajuste. "Ya lo tuvimos con Macri".

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, expresó su apoyo al Gobierno nacional tras el acuerdo con el FMI y sostuvo que si el presidente Alberto Fernández va por la reelección "lo va a acompañar". Pidió castigar a Macri "no votándolo más".

El gremialista diálogo con El Destape Radio y enfatizó sobre su confianza al ministro de Economía, Martín Guzmán, y descartó un posible ajuste tras el entendimiento con el organismo internacional. "El ajuste ya lo tuvimos con Macri", lanzó Caló que detalló que durante la gestión del macrismo en el sector Metalúrgico "quedaron 80 mil personas sin trabajo"; mientras que "con este gobierno a pesar de la pandemia ya recuperamos 24 mil". "Ese es el camino", insistió.

En este sentido, ratificó su apoyo a Guzmán a quien definió como "uno de los mejores economistas que tuvo el país en los últimos años" quien tiene el apoyo de la CGT en el acuerdo con el Fondo. El gremialista volvió a sostener que el FMI se tiene que dar cuenta de que equivocó cuando prestó la plata. Por lo que llamó a la población a castigar a Macri por haber endeudado al país por el préstamo de 40 millones de dólares que ahora. gobierno debe hacerse cargo. "El pueblo tiene que castigar a Macri no votándolo nunca más", lanzó.

En esta línea, hizo referencia a la inflación y dijo que "hay que ponerse firmes en cómo bajar la inflación”. "No va a ser fácil, no se puede bajar de golpe", admitió. Por lo que en relación a las paritarias, el dirigente de la CGT sostuvo: "Hay que negociar las paritarias según las actividades, no todas están igual. Tengo plena confianza en que vamos a repuntar".

El sindicato metalúrgico de la UOM logró un acuerdo paritario del 50,2% de aumento, que incluyó una cláusula de revisión. Al 35,2% que había firmado con las cámaras empresariales en abril, se sumaron tres cuotas del 5% cada una a cobrar en enero, febrero y marzo de 2022.

Reelección: apoyo a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Por otra parte, Caló fue contundente con su apoyo a Alberto Fernández en una posible reelección. “Si Alberto va a la reelección yo lo acompaño. Es un buen compañero, un buen amigo", manifestó, mientras que respecto a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata dijo que también la apoyará: "Mientras sea un candidato del peronismo siempre voté boleta completa", porque “con el peronismo siempre comimos".