La escritora Beatriz Sarlo estuvo presente en el programa Animales Sueltos y acompañó el debate de la coyuntura política y social junto a Luis Novaresio y sus panelistas. Entre los temas más candentes estuvo la marcha que el macrismo organiza para el 12 de octubre.

"Una nueva marcha, otra vez le van a decir a Alberto que ganaron la calle. Viste que hay una discusión de que el peronismo se dejó ganar la calle. ¿Vos cómo lo ves?", le preguntó el conductor a la ensayista.

Sarlo sorprendió a Novaresio y respondió: "Hay que ver como se gana la calle, porque se gana de diversas maneras. Hay una tradición de los últimos diez años donde por diagonal sur y por Bernardo de Yrigoyen llegaban manifestantes organizados con banderas de sindicatos o partidos políticos, con cuidadores de las marchas, un tipo de marcha que parece haber desaparecido".

"Hoy parece que prevalece más la marcha en la que hay un grito fundamental: "Chorra". Ahora, con ese grito no se va a organizar nada. Se puede gritar chorra acá, frente al palacio de tribunales, pero de ahí no sale una gota de política. Eso es indignación. Justa indignación, respetable, que merece que la considere como una de las reacciones de los ciudadanos pero de ahí no sale nada", finalizó su reflexión.

Novaresio sumó que "puede ser una expresión visceral pero como organización política no arranca", a lo que la escritora cerró: "No arranca ni podría arrancar. Las organizaciones políticas se llaman así porque son organizadas".