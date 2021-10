El macrismo quiere sacar provecho del cruce entre Aníbal Fernández y Nik: piden su renuncia

Diputados de Juntos por el Cambio se sumaron a la sensibilidad de Nik y pidieron la renuncia de Aníbal Fernández a través de un comunicado.

Bastó que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández mantuviera un cruce a través de Twitter con el dibujante de La Nación, Nik, para que dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron a Fernández y pidieron su renuncia. "El ministro de Seguridad debería, no solo pedir disculpas públicas, sino poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”, subrayaron a través de un comunicado.

"Exigimos al Gobierno nacional que frente estas conductas intimidatorias, el ministro de Seguridad debería, no solo pedir disculpas públicas, sino poner a disposición del Presidente su renuncia indeclinable”, cuestionaron los diputados de Juntos por el Cambio.

Ajenos a la hipersensibilidad del dibujante macrista y al cuestionable comportamiento de sus miembros como Fernando Iglesias, reforzaron: "Frente a un hecho de tamaña gravedad, el silencio del oficialismo es aún más preocupante". “Quien debe garantizar la seguridad de cada ciudadano utilizó las redes sociales para dar información personal y familiar del colegio al que asisten los hijos de Nik”, consideraron.

Según los cuestionables principios del macrismo, el ministro “traspasó un límite delicadísimo” dado que afirmaron que “no solo amenazó a un ciudadano por sus críticas al Gobierno, sino que puso en peligro a sus hijos”.

El cruce entre Nik y Aníbal Fernández

La cosa entre el dibujante macrista y el ministro de Seguridad viene de mal en peor luego de que Nik intentara una operación sobre fraude electoral que Fernández desbarató en breve tras acusarlo de "plagiador serial".

El dibujante de La Nación quiere cambiar de rol y comenzó una serie de publicaciones en las que cuestiona cualquier medida anunciada por el Gobierno sin ningún argumento. Esta vez, les tocó a los viajes de egresados que anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo", afirmó Nik en su cuenta de Twitter.

Por la misma vía, Aníbal Fernández le respondió al citar su mensaje, y expresó: "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?".

Aníbal Fernández volvió a pedirle disculpas a Nik

En diálogo con los medios, este martes el ministro de Seguridad de la Nación volvió a aclarar lo sucedido dado que fue el dibujante macrista quien metió a sus hijas en el medio y se sintió amenazado. "De las cosas que creo que hago bien, una es redactar y la redacción es muy clarita: no dice más que un debate que estamos manteniendo con él por el tema de las subvenciones y el debate se agotó ahí mismo", explicó Aníbal Fernández.

"Cuando esto sucedió me dicen que él había dicho en algún lado que sentía que era una amenaza, pero eso es muy grave. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio tener que aclarar esas cosas. Sobre todo, porque están los chicos, los hijos, las casas y las mujeres son templos. No hay que meterse con esas cosas, jamás me metería con los hijos de nadie, lo han hecho con los míos", insistió.

"No es la primer vez que debatimos con Nik. Él me ha agraviado, me ha insultado muchas veces. Si él sintió que eso podía ser un tema que lo preocupara, no se tiene que dudar. Le mandé un mensaje a su WhatsApp privado, contesté a un periodista... No borré el tuit porque no hago esas cosas, pareciera que uno tira la piedra y esconde la mano. Quiero sacarle esa preocupación de encima", completó.