El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, fue contundente al afirmar que no le gusta la tibieza en el peronismo y enfatizar en la necesidad de que el Estado redoble esfuerzos para evitar que la pandemia condicione los derechos de los argentinos.

"Si condiciona, tenés que trabajar para que se supere; si no alcanza, te tenés que poner a trabajar para que eso se supere y si sigue sin alcanzar, te tenés que poner a trabajar para que eso se supere. Si hay cosas que no soporto tibias es el mate y el peronismo. Tibios no", sostuvo Fernández en una entrevista en la Televisión Pública.

El ex jefe de Gabinete recordó que el peronismo logró poner en funcionamiento el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y enfatizó que para su partido, la solidaridad está primero. "Lo primero que hizo la gestión en la provincia fue poner en orden el descalabro que dejó Vidal con 64 hospitales no asistidos", rememoró.

El funcionario explicó que se puede no cambiar el celular o la ropa, pero no se puede permitir que haya personas sin comida. "Sin morfar, no. El comedor no es el del barrio, es el de tu casa con tu vieja al lado. Ese es el comedor que nosotros tenemos que bregar para el pueblo", indicó.

Aníbal Fernández apuntó contra los medios de comunicación que implantan noticias falsas y que dificultan el debate actual que debe desmentir fake news. "Lo hicieron en toda América Latina", enfatizó el funcionario.

En la entrevista además afirmó que la grieta existió siempre en la Argentina. "Lo más importante que tiene la política tradicional es el dinamismo. Cuando este perverso corrupto que tuvimos de presidente quiso instalar esa expresión de la grieta que en realidad existió desde siempre en la Argentina con Morenistas y Saavedristas, con unitarios y federales, con peronistas y radicales. Tiene que ver con una discusión política".