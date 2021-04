Pese a que en la Argentina los números de contagios y muertes por coronavirus aumentan y generan preocupación en la sociedad, periodistas como Jorge Lanata o Viviana Canosa, entre otros, y miembros de Juntos por el Cambio como Mauricio Macri y Patricia Bullrich se trazan como objetivo desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández con discursos sumamente insólitos: piden que no hayan restricciones en medio del colapso sanitario que afronta el país. Como consecuencia, Aníbal Fernández estalló de furia y lanzó dardos para todos.

El interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), quien ejerce dicho cargo desde principios de 2020, dijo presente en los estudios de C5N y manifestó su repudio a los discursos de la oposición: "Estos tipos como Lanata, que mienten y dicen que no sirven las cosas que se están aplicando, ponen en riesgo a la gente que no se quiere aplicar la vacuna. He escuchado a varios que dicen: 'Yo no me voy a aplicar la vacuna'. Es muy difícil cambiarle la cabeza a quienes dicen que no se van a vacunar. Me da bronca".

Refiriéndose a Macri y a Bullrich, manifestó: "Este mamarracho que tuvimos como presidente y la mamarracho que está presidiendo su partido multiplican una visión muy temeraria respecto a lo que puede suceder en las personas". Asimismo, Aníbal resaltó que debería haber sanciones para aquellos que pongan en peligro la situación sanitaria en el país con dichos relatos: "Desde 1853, nuestra Constitución tiene su Artículo 19. Si tenemos este brazo de palanca de poder, hay que ejercerlo y sancionar a estos mamarrachos que quieren multiplicar ese tipo de discursos o pedir a través de la legislación que tenemos, que se los sancionen".

"El objetivo que tiene el Gobierno es defender a su pueblo. Si tenemos que defender al pueblo contra los enemigos, que son estos bestias, enfrentémoslos", agregó Fernández, quien también se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011, y en 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre la difícil situación en torno a la segunda ola de coronavirus en la Argentina

En cuanto a la situación sanitaria que vive la Argentina por el coronavirus, Aníbal Fernández resaltó que el Gobierno de Alberto Fernández debería tomar medidas más fuertes para enfrentar la enfermedad: "Si le pedís a un comité de expertos que te asesore y te dan las opiniones que conocemos que dieron no dudemos más, es un lockdown de 15 días y hay que ponerle la banca a ese tema".

Por otro lado, dejó en claro que los centros de salud están colapsando y puso un ejemplo personal: "Un familiar mío tuvo un día muy complicado y hubo que internarlo a la noche en un instituto privado, hasta las manos, todos laburando como perros. Lo digo para honrarlos, para aplaudirlos, el esfuerzo que le ponen a todas las cosas, están hasta las manos". Y agregó: "El hospital Santojanni tiene los dos anillos de terapia intensiva totalmente ocupados, el hospital Tornú tiene 1 cama disponible. El hospital Ramos Mejía tiene 11 pacientes en terapia con respirador sobre 14 camas. La situación es alarmante con un futuro escabroso".