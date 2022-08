Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "fiscales y jueces no pueden tener relaciones fuera del juzgado"

El abogado explicó a El Destape Radio cuáles son las reglas en el derecho con respecto a la relación que puede haber entre jueces y fiscales, en medio de la causa Vialidad que se impulsa contra Cristina Kirchner.

El abogado, Doctor en Derecho y Posdoctor en Derecho Andrés Gil Domínguez explicó a El Destape Radio cuáles son las reglas en el derecho con respecto a la relación que puede haber entre jueces y fiscales que se encuentran atravesando un juicio, como es el caso de la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El juez Rodrigo Giménez Uriburu, que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, y el fiscal Diego Luciani fueron fotografiados jugando al fútbol en el mismo equipo, llamado "Liverpool", en la quinta Los Abrojos, que es de propiedad del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Los abogados defensores de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, reclamaron que esos dos funcionarios se aparten del juicio y que se declare nulo todo lo hecho por ambos en el caso, ante la supuesta pérdida de objetividad e imparcialidad a raíz de una supuesta relación de amistad y la difusión de fotografías de un equipo de fútbol que ambos integran.

Incluso el propio fiscal Luciani confesó que tiene una "relación de afecto" con Giménez Uriburu en la defensa que realizó durante el alegato posterior al pedido de recusación. "Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario. Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al fútbol”, expresó. A pesar de eso, la recusación de ambos funcionarios fue rechazada por el propio TOF 2 que lleva adelante la causa.

En este contexto, el abogado Andrés Gil Domínguez indicó a El Destape Radio que es necesario "volver a discutir cuál es el rol de jueces y fiscales de un mismo fuero" aunque afirmó que "no deben llevar ningún tipo de relación por fuera de lo laboral". "Hay severas fallas de funcionamiento del poder judicial y se arregla cambiando sistemas", sostuvo el experto y añadió que "de eso se trata la figura de imparcialidad del juez frente al fiscal, que representa intereses y acusa a una persona". "No generaría la imagen y la garantía de imparcialidad que debe tener un juez", cerró el experto.

Con respecto al pedido de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria, Domínguez planteó que "toda prueba que se utilice para acusar a una persona debe poder ser respondida y contradecida por la parte acusada". Por este motivo, sostuvo que se debería haber pedido la nulidad de las pruebas que entraron en el alegato y que no le dieron posibilidad a la defensa de contradecirlas.