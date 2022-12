Hubo amenazas de bomba en Comodoro Py: eran falsas

La Policía Federal recibió anoche dos amenazas de bombas en los edificios de Palacio del Poder Judicial que está en la zona de tribunales y de Comodoro Py ubicado en Retiro, pero las mismas resultaron falsas.

La Policía Federal recibió anoche dos amenazas de bombas en los edificios de Palacio del Poder Judicial que está en la zona de tribunales y de Comodoro Py ubicado en Retiro, pero las mismas resultaron falsas, según informaron fuentes policiales.

La amenaza ocurrió a las 23 y obligó a activar los protocolos que se suceden cuando existen la advertencia de la existencia de un artefacto explosivo, con lo cual la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionó las sedes judiciales y comprobó que no eran veraces.

Las fuentes señalaron que luego de verificar que las amenazas fueron falsas se puso en conocimiento al magistrado en turno, Julian Ercolini, quien solicitó el inicio de actuaciones.

Moreau contra la "mafia judicial"

El diputado nacional Leopoldo Moreau se refirió a la condena y proscripción a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y adelantó que podrían tomarse decisiones contra lo que CFK tildó de "mafia judicial" como "en el comienzo del mandato de Raúl Alfonsín contra los militares".

En Alocarla por El Destape Radio, expresó: "Va a haber que recurrir a tribunales internacionales, pero tampoco vamos a renunciar a remover este quiste mafioso del Poder Judicial". "Lo primero que tenemos que hacer es impulsar acciones penales y reacciones desde la sociedad civil, con pronunciamientos de distintos organismos, contra los que integraron el viaje del lawfare a Lago Escondido", explicó.

Entre las estrategias dijo que "el camino a recorrer será el mismo que el de Lula". Y no descartó Moreau reclamar, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, intervenir a un sector del Poder Judicial. "El Poder Judicial es autónomo pero no tan autónomo para que se cometan delitos y no sean sancionados y el Poder Ejecutivo no tenga posibilidad de intervenir. Siempre hay herramientas legales que se pueden utilizar. Las utilizamos en el inicio del gobierno de Alfonsín. No se podía juzgar a los militares si no era dentro del marco del código de justicia militar. Y sin embargo le encontramos la vuelta. Es cuestión de poner el esfuerzo en hacerlo. Mientras tanto vamos agotando estas etapas, como pedir esta reunión urgente a Horacio Rosatti, presidente de la Corte".

''Tenemos una mafia instalada en uno de los poderes más sensibles del Estado, que tiene la facultad de dictaminar sobre tu honra, tus bienes y tu vida. 'Estamos concentrados en liberar a la Argentina de estos grupos mafiosos. Lo que está en peligro es el estado de derecho y a toda la sociedad'', dijo Moreau.