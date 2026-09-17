Alerta: Corrientes perdió casi 500 empresas privadas en un año y la caída duplica la media nacional

El gobierno de Juan Pablo Valdés enfrenta un nueva cifra negativa sobre la actividad económica de Corrientes luego de que se conociera que hubo un descenso interanual de un 6% de firmas privadas. El dato indica que en los últimos doce meses cerraron 489 empresas empleadoras. De esta manera la provincia casi duplica la media del país y se ubica entre las jurisdicciones más castigadas del NEA.

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Los datos surgen de un informe de la consultora Politikón Chaco en el que afirman que Argentina registró 16.529 empresas empleadoras menos en junio del 2026 contra el mismo mes del 2025. Corrientes salió como una de las más desfavorecidas junto Chaco, Misiones y Formosa.

Desempleo en la era Valdés

En agosto se conoció otro dato que complica a la gestión de Valdés. El empleo privado registrado en Corrientes alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años, contabilizando 75.600 trabajadores asalariados privados registrados, un 5,5% menos que en mayo de 2025. La caída implica que la provincia perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados en un año.

Los datos corresponden al informe Situación y evolución del trabajo registrado elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado el mes pasado.

Parálisis de la obra pública en Corrientes

En este mapa de la actividad económica de Corrientes también se observa las cifras negativas en el área de obras públicas. Desde la Cámara de la Construcción provincial advirtieron en agosto que la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei dejó un vacío que no logra compensarse desde el sector privado ni por la demanda del Gobierno provincial. La situación se produce mientras avanzan acuerdos y negociaciones con el gobernador Juan Pablo Valdés y el Gobierno libertario.

En ese contexto, las empresas constructoras correntinas enfrentan un escenario marcado por la caída de la obra pública, presupuestos provinciales acotados y un fuerte incremento de los costos de construcción. La ausencia de inversión nacional afecta especialmente a las provincias del NEA, aseguró en Perfil el presidente de la Cámara, Gustavo Roselló, y trazó un panorama preocupante sobre la actividad durante el segundo semestre de 2026.

La construcción había sufrido una fuerte pérdida de puestos de trabajo a comienzos de 2024 y, aunque registró un leve repunte hacia fines de 2025 por la finalización de obras que ya estaban en marcha, posteriormente volvió a retroceder. En ese escenario, la Cámara de la Construcción reclama que se profundice la inversión en infraestructura social básica. "Necesitamos más viviendas, más hospitales y más escuelas, que son las que disparan mayormente la ocupación", planteó Roselló.