Para el gobierno, en el macrismo había "un sistema de compra de testigos"

El ministro de Justicia, Martín Soria, criticó el accionar del gobierno macrista en el caso Vandembroele y se refirió a las llamadas entre Conte Grand y Vidal.

El Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se refirió al cruce de llamadas entre María Eugenia Vidal y el Procurador Conte Grand en la época de la Gestapo antisindical y señaló que “es una impunidad y una caradurez importante. Tuvieron 15 llamadas durante el 2017. A la Procuradora Gils Carbó la amenazaron y la obligaron a renunciar porque decían que era Kirchnerista y a nosotros hace dos años nos bloquean la posibilidad de nombrar un procurador y sigue el mismo procurador interino hace 4 años, que también ingresaba a reunirse con Macri”.

En diálogo con El Destape Radio, el titular de la cartera también habló sobre el supuesto arrepentido Vanderbroele en el caso Ciccone y señaló: “El programa de Protección de Testigos funcionaba como un programa de compra de testigos. Le pagaron con un hotel boutique para que cambie 180 grados su testimonio. Eso es lo que investiga la fiscal Ochoa y por eso citó el ex ministro Garavano”. “El mismo día que Vanderbroele entró al programa de protección de testigos, Germán Garavano, Laura Alonso, Juan Bautista Mahiques y Francisco Lagos (que dirigía el programa de protección de testigos) ingresaban a la Casa Rosada. Da para pensar que la orden era de Mauricio Macri”.

“Todas las semanas va surgiendo información. Jueces, fiscales, camaristas ingresaban a encontrarse clandestinamente con Macri y con el jefe de los espías”, relató Soria. “Fueron surgiendo también los contactos telefónicas, además de las visitas clandestinas. Hablaban con Pepín Simón, que hoy está prófugo en Uruguay. Y el video de los espías truchos reunidos con el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es el broche. El nivel de promiscuidad y los delitos que cometieron es tremendo”, agregó Soria.

“El abogado que defiende a Garavano es el mismo que defiende a Pepín Simón, que está prófugo en Uruguay. Estemos atentos para ver si no se produce la misma sorpresa. Espero que no lo aconsejen como lo aconsejaron a Pepín”, añadió Soria.

Sobre el funcionamiento de la Corte, el Ministerio señaló que “hace muchos años que se viene hablando de la ampliación de la Corte. Con el Presidente, la vicepresidenta , lo venimos diciendo. El funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación debe ser sujeto de análisis. Lo que está pasando es grave. Es la primera vez en 17 años que en la Corte Suprema no hay una sola mujer”.

Asimismo añadió que “tenemos una Corte sin diversidad, sin paridad y sin una mirada regional. El propio Lorenzetti y el propio Rosatti aseguraron que había necesidad de cambios y reformas en la Corte”, resaltó. Sobre la deuda, señaló que “el problema que nos dejaron es criminal. La deuda se la fugaron”.