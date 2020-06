Alberto Fernández elogió a Marcelo Mindlin y cuestionó a los dueños de Vicentin

Alberto Fernández inauguró este mediodía, por videoconferencia, la planta de generación térmica Genelba, de la empresa Pampa Energía, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. Allí participó junto al empresario Marcelo Mindlin y el intendente Ricardo Curutchet y expresó su felicidad por las inversiones de capitales nacionales en "este momento tan difícil".

"La energía, para cualquier economía que quiera crecer se convierte en un insumo imprescindible. Y tenemos que buscar proyectos como este. La instalación de una planta eléctrica es el camino correcto. Y por mucho que me critiquen, me pone muy feliz que lo hagan capitales argentinos. No es menor que los capitales nacionales fueron ganando espacio en la generación eléctrica", aseguró el mandatario, por videoconferencia debido a que tiene el consejo médico de no salir de la Residencia de Olivos.

En la presentación, el empresario mostró cómo se invirtió la matriz energética en los últimos 20 años para, en la actualidad, estar un 70% en manos argentinas. Por esto, el jefe de Estado celebró: "cuando vemos que son capitales argentinos uno tiene la tranquilidad de no depender de otros. Ver como cambió la matriz energética, uno lo que siente es tranquilidad. Ganamos soberanía, autoabastecimiento. Y eso es muy importante en el desarrollo del país".

"También la inversión en tecnología que nos garantiza que ahorremos en combustibles fósiles", detalló el presidente, y relató que esta mañana conversó con la primer ministra de Finlandia, Sanna Marin, a quien destacó por descubrir que "en el desarrollo de la ciencia y la tecnología está el futuro y el desarrollo de las sociedades".

Por otro lado, valoró el acompañamiento de Mindlin en el congelamiento de tarifas en estos meses de pandemia: "Con Marcelo fue con uno de los primeros que hablé de la necesidad de no aumentar tarifas en este momento y acompañó. Y así se construye la Argentina, asociando el capital público con el capital privado".

"El capital público está para apoyar el capital privado con créditos, como el Banco Nación. Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan deudas y quiebras en sus empresas. No es el caso de Pampa Energía que apuesta al desarrollo del país", deslizó Fernández, en clara alusión al caso Vicentin, que tomó 18.500 millones de pesos (el 20% de la capacidad prestable del BNA) a días de las PASO, aportó a la campaña de Mauricio Macri para presidente y seis meses después se presentó en convocatoria de acreedores.

La planta de generación térmica Genelba, de la empresa Pampa Energía, será una de las más grandes del país. La obra demandó una inversión de 350 millones de dólares y trabajaron más de 1.500 personas. Por este motivo, Mindlin expresó: "podemos decir con satisfacción que a pesar de la pandemia, Pampa pudo seguir invirtiendo".

Además, adelantó que se está destinando otros 200 millones de dólares junto a YPF para cerrar el ciclo de Ensenada Barragán. Una obra muy importante que tendría que haber sido termina hace mucho tiempo y que nos comprometemos que antes de los próximos dos años la vamos a poder inaugurar. Como nos gusta decir en nuestras presentaciones, somos una empresa argentina. Invertimos acá, porque somos de acá".

Por último, también habló el intendente Curutchet, quien resaltó que "la empresa es el principal activo para el distrito, por la importancia que tiene" y que valora "tener este tipo de inversiones porque genera trabajo y riqueza".

"Siendo optimista, superando esta instancia de la pandemia, seguramente habrá muchos pensando la Argentina que viene y para esa Argentina será importante la energía", concluyó.