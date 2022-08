Cerruti aclaró los dichos de Alberto sobre Luciani y Nisman: "No los comparó"

La portavoz de Presidencia explicó que los periodistas vincularon a los fiscales y que los portales lo sacaron de contexto.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el presidente Alberto Fernández "no hizo ninguna comparación" entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani anoche en la entrevista que brindó al canal Todo Noticias e insistió en que "no hay ninguna prueba que incrimine" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada Vialidad.

"Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche, la comparación la hicieron los periodistas y estuvo ayer en la tapa de los portales durante toda la tarde. La comparación la están intentando realizar desde diferentes ámbitos, en algo que se estudia en la facultad de comunicación: empiezan a generar temas y luego quieren autoconfirmarlos", afirmó Cerruti en la conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

"El presidente lo que dijo, además de todo lo que mostró en la causa que tiene acusada a la vicepresidenta, es que el Fiscal Luciani haría bien en leer libros de derecho penal o en leer la constitución porque realmente es lamentable el alegato por la falta de pruebas y la inconsistencia", agregó la portavoz.

Cerruti sostuvo que en algunos casos los funcionarios se arrepienten de las frases que pronuncian, pero que eso forma parte de la libertad de expresión. "El Presidente respondió preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del gobierno, como parte de la libertad de expresión en la que creemos. Frente a una pregunta concreta, dijo lo que estaban diciendo los periodistas", indicó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno", indicó.

La portavoz desmintió a la periodista Silvia Mercado quien en la conferencia de prensa dijo que la Justicia encamina la investigación a que Nisman fue asesinado. "¿La justicia argentina tiene probado que Nisman se haya suicidado? ¿en qué causa y en qué juzgado? Le pido que chequee esa información antes de seguir hablando. Hasta donde sé esa, información no es así: no hay ninguna instancia judicial en la que la Justicia argentina diga que Nisman fue asesinado".

Cerruti consideró que hay una persecución contra Cristina Kirchner y que los fiscales de la causa acusaron a la ex presidenta sin pruebas en la causa Vialidad. "Luciani dice que en su calidad de Presidenta no podía no saber acerca de los delitos, pero eso en realidad tiene que probarlo".