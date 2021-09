IFE 4: Alberto Fernández confirmó que buscan un plan alternativo

Así se lo confirmó el Presidente este sábado a una vecina de Dock Sud mientras recorría la feria barrial.

El presidente Alberto Fernández recorrió esta tarde la Feria de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, desde donde dialogó con comerciantes y vecinos. Ante la consulta de una mujer por el IFE, el mandatario confirmó que están trabajando en un nuevo programa para asistir a los más vulnerables , aunque con otra modalidad. Luego, participó de un plenario de la Agrupación Eva Perón.

"Yo traté de tramitar el IFE y por la falta de documento no pude. Supuestamente, me dijeron que iban a volver a darlo. Quisiera saber si eso es para los que ya se inscribieron", consultó una vecina luego de sacarse una foto con su beba y Alberto Fernández. "¿Resolviste lo del documento?", le preguntó el jefe de Estado y, ante la afirmativa de la vecina: respondió: "Estamos tratando de buscar algo nuevo y ahí vas a poder estar inscribiéndote. No es para los que ya lo tuvieron, es algo nuevo. Así que estate atenta".

Al momento, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ultima los detalles del nuevo bono para jubilados y pensionados de la mínima, al tiempo que el presidente Alberto Fernández anticipó la asignación de un cuarto pago extraordinario de similares características al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De todos modos, la medida está próxima a ser anunciada.

De cara a colaborar con los sectores más vulnerables y de la economía informal, tras la suba del 16% en el Salario Mínimo, el impacto directo irá hacia programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En su recorrida, Alberto Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Esta no es la primera visita del Presidente a los distritos para dialogar con los ciudadanos cara a cara ya que el viernes también estuvo en Ituzaingó junto con Alberto Descalzo, el jefe comunal.