Alberto Fernández cruzó las ideas de Milei: "barrabasadas y atrocidades"

El Presidente encabezó el acto de entrega de legajos reparados de siete trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que fueron víctimas del terrorismo de Estado, en un homenaje que cuenta con las presencias de familiares, amigos y allegados de las víctimas.

El presidente Alberto Fernández cuestionó las "barrabasadas" y "atrocidades" de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), de cara a las próximas elecciones presidenciales, y consideró que debería "haber una reacción de toda la sociedad argentina".

"Me preocupa muchísimo que tengamos un momento electoral donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional, me parece tremendo. Niegan la atrocidad de la dictadura, vuelven a instalar la teoría de los dos demonios. Esto sólo los hace más atroces", sostuvo el Presidente.

"Hoy estamos reivindicando hombres y mujeres que fueron cesanteados, perseguidos o desaparecidos de la faz de la tierra por el solo hecho de pensar", dijo Alberto en el acto. Fue un día después del duro cruce entre Agustín Rossi y Victoria Villarruel.

En el debate de candidatos a vice en TN se enfrentaron. El jefe de Gabinete eligió a Villarruel para el cara a cara. “Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla y otros asesinos. Siempre decís que estás para defender a las víctimas, ¿qué hacés reuniéndote con ellos?”, le preguntó.

“Cuando me reuní con algunas de las personas que fueron condenadas, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con Montoneros. Lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito”, replicó Villarruel.

Rossi respondió: “No te creo nada, reivindicás la dictadura. Me hacés acordar a Astiz. No creés en la democracia, sos una infiltrada de la democracia”. La vice de Javier Milei siguió: “Si hablaras de Derechos Humanos pedirías la Verdad, la Justicia y la Memoria para los inocentes. Soldados que se reventaron con coches bombas. Poco me importa lo que vos creas. Durante 18 años defendí los derechos humanos de los inocentes a los que los terroristas -que vos defendés- agredieron salvajemente”.