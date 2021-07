Avanza la urbanización de barrios populares con fondos de las grandes fortunas

Alberto Fernández anunció en Chaco la urbanización total de La Rubita, un barrio emblemático en el que viven más de 3 mil personas. El macrismo había pedido un crédito para esas obras que nunca se concretaron.

La urbanización de los barrios populares avanza en todo el país con obras que se financian con el Impuesto PAIS a la compra de dólares y un 15 por ciento de los fondos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas que debieron realizar, por ley, los millonarios argentinos. El presidente Alberto Fernández anunció este martes en Chaco la urbanización total de La Rubita, en Resistencia, por el que serán beneficiadas 2.363 familias que conviven con múltiples dificultades por la falta de servicios básicos y las constantes inundaciones.

El proyecto contempla una inversión de $2.257 millones de pesos financiados en su totalidad con el impuesto a las Grandes Fortunas, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, tal como establece la ley aprobada por el Congreso.

La gestión del expresidente Mauricio Macri suscribió un convenio en el año 2019 para urbanizar La Rubita con fondos internacionales provenientes de un contrato con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Sin embargo, el proyecto no se inició y el préstamo nunca se ejecutó.

El plan para el barrio, emblemático de la ciudad de Resistencia, ubicado sobre terrenos que eran del Ejército Argentino y que fueron comprados por el Estado provincial, contempla las obras para el acceso a servicios básicos, apertura de calles, equipamiento urbano, creación de espacios públicos y las viviendas nuevas para relocalizaciones. Las obras ya comenzaron en julio y se planifica terminar su primera etapa en 20 meses. La ejecución está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia de Chaco.

Como en la mayoría de las urbanizaciones de barrios populares, el proyecto se divide en tres etapas. La primera es la más compleja, y apunta al saneamiento hidráulico, la recuperación de suelo urbano para nuevas viviendas y futuros espacios de recreación, extensión de redes de servicio de agua y cloaca; compactación y conformación de calles para garantizar el correcto escurrimiento de agua de lluvia.

En la segunda etapa se avanza con las reubicaciones necesarias por el reordenamiento urbano, unas 165 en este caso; luego la regularización de la red eléctrica y la terminación de la red vial y peatonal. Por último, para la tercera etapa, se completa el acondicionamiento del espacio público y equipamiento urbano; y finaliza con la regularización dominial para la familias que obtienen el título de propiedad de la vivienda.

Alberto Fernández señaló que las obras para la urbanización del barrio La Rubita "están financiadas con el aporte solidario a las grandes fortunas", y agradeció "a todos los que hicieron ese aporte", porque gracias a ello "es posible mejorar la vida de 3.000 argentinos que viven acá" y "le dan dignidad a la gente".

La urbanización de los barrios es obligatoria por ley, impulsada por las organizaciones sociales y aprobada por el Congreso en 2018. En abril, el gobierno reabrió el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que reúne información sobre las villas y asentamientos. Ya había más de 4400 registrados en todo el país, en los que viven más de 4 millones de personas.

"Me gusta cuidar al otro, me gusta que me cuiden también, porque eso es una sociedad, un lugar donde todos nos cuidamos", dijo el presidente, y destacó que el plan de urbanización garantizará el "derecho a tener una vivienda digna y a vivir en un barrio digno", además de agregar obras complementarias como la construcción de un Centro Territorial Integral que servirá "para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan un lugar", y la instalación de jardines maternales "para que las madres que trabajen tengan un lugar donde dejar a sus hijos".

Es, además de de un mejoramiento en las condiciones de vida de millones de familia que tienen derecho a una vivienda digna y acceso a servicios básicos, una herramienta para generar empleo local, en coordinación con cooperativas. “La urbanización de La Rubita es una política estructural que transforma de verdad la vida de más de 3.300 familias en ese barrio”, explicó el ministro Daniel Arroyo luego de firmar el acuerdo con la provincia, y explicó que “el objetivo es combinar derechos, mejorar la situación y generar trabajo”.

Del acto participaron los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño; y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich.