Alberto Fernández: "El tiempo del desencuentro se terminó en la Argentina"

El Presidente encabezó un acto de inauguración en Chaco junto a ministros nacionales y provinciales. Anunció la urbanización de un barrio que será financiada por el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

En el marco de la inauguración de oras de pavimentación en Chaco, el presidente Alberto Fernández llamó "a terminar con la cultura de los desencuentros y a superar las diferencias" y reiteró su discurso de la importancia de que haya unidad nacional, como así también, de conformar un país reamente federal. Durante el encuentro, el mandatario anunció obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la Ruta Provincial 7 y la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un Centro Territorial Integral para Políticas de Género y Diversidad.

"Chaco es como todo el norte, un lugar maravilloso. Siempre sufrí el olvido del norte grande, siempre lo sufrí. Las dificultades de vivir en ese norte grande. Me han escuchado ustedes contar muchas veces que no me gusta vivir en una Argentina que tiene un centro de opulencia y un norte y sur olvidado", manifestó el Presidente en el acto que participó el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios nacionales y proviciales.

"Eso le paso al norte grande, donde chaco es parte primordial y si hay algo que me puse en la cabeza cuando yo decía y digo que la Argentina vamos a volver a federalizarla, porque dice ser un país federal, pero en los hechos no lo es; y es tener un gobierno con un Presidente, con 23 gobernadores y un jefe de Gobierno", aseveró Alberto.

Habló sobre las desigualdades económicas y sociales que existen en diferentes regiones del país que hace que no existan las mismas oportunidades: "Que alguien diga por primera vez que vio pasar un colectivo por esta ruta, hace dar cuenta del tamaño de desigualdad que tiene la patria".

"La verdad que lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer estos sueños que no son sueños, que son derechos. No están pidiendo lo imposible, sino lo que corresponde, que es poder conectarse y circular", marcó el mandatario y resaltó la importancia de la obra.

En esa línea, el jefe de Estado expresó: "Si hay algo que me obsesiona, es que en Argentina todos podamos nacer, creer, estudiar, trabajar, construir nuestras vidas, disfrutar en el lugar que hemos nacido. Quiero que encuentren su futuro en el lugar donde nacen, donde vivan felices y puedan desarrollar su vida y puedan morirse felices, morir donde nacieron. Eso no es un sueño, sino darle derechos a todos para hacer sus vidas en el lugar donde nacieron".

Asimismo, se refirió al plan de urbanización en el barrio la Arruguita y enfatizó que "lo que es interesante marcar cuando todos los días se siembra desesperanza y antinomias, todo lo que se va a hacer en la Arruguita esta financiado por el aporte solidario de las grandes fortunas" y agradeció a los y las personas que realizaron el aporte para llevar a cabo una obra que mejorará "la vida de 3 mil familias que viven allí"

"Esa es la argentina que nos hace falta, que nos integremos para mirar el futuro. Nadie disfrutó de la pandemia y los que hacen política con la pandemia la verdad que no merecen nuestro afecto. La pandemia la hemos padecido todos y todos tratamos de ayudar", apuntó Alberto en referencia a la oposición. .

Y concluyó: "Ojalá tanto padecimiento haya servido para que entendamos que todos somos argentinos y argentinas, somos hermanos que no nos hagan pelear más, que no nos hagan enfrentar más. Demos vuelta la página del desencuentro, el tiempo del desencuentro se terminó en la Argentina".