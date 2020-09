El presidente Alberto Fernández repudió el espionaje que hizo la Agencia Federal de Inteligencia bajo el comando de Mauricio Macri contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. El Presidente mostró su molestia por la noticia aunque, reconoció, no le sorprende. “Espiaban a las víctimas. No dejo de asombrarme. No solo espiaban a opositores, también a espiaban a los suyos“, dijo notablemente ofuscado por la situación.

"Están espiando a los que padecen. Evidentemente tienen una cultura de entender la política como un juego de persecuciones que apena", agregó en diálogo con Radio 10. Alberto Fernández, a su vez, aseguró sobre el tema y contra el macrismo: "Esta gente dice que la república le importa, pero con lo que hacen contradicen sus palabras", afirmó el Jefe de Estado.

La actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó este miércoles una denuncia en la justicia federal de Mar del Plata en la que pidió la citación indagatoria del expresidente Mauricio Macri y los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. “En los registros, constan seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en la ciudad bonaerense, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave”, indicaron desde la agencia.

El fiscal Daniel Adler impulsó ayer el caso y ordenó varias medidas de prueba luego de que se conozca la denuncia penal de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal a familiares de la víctimas del ARA San Juan.

La AFI emitió un comunicado donde se afirma que se practicó espionaje ilegal “sobre familiares de los y las tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido”.

En el escrito que se presentó en la Justicia, Caamaño resaltó que “las tareas” ventiladas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.

Así espió la AFI macrista

De acuerdo a los registros de la AFI, hay informes fechados entre enero y junio de 2018 y muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata y durante otras actividades. ¿Los objetivos? Referentes de los grupos de familiares.

“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, agrega el escrito que presentó Caamaño.

La titular de la AFI indicó en la denuncia que “queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la Agencia no tenía –y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas”.