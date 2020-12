El presidente Alberto Fernández recordó cuando Néstor Kirchner decidió ser presidente antes del 2003 y reveló que cuando el ex mandatario lo anunció, la vicepresidenta Cristina Kirchner se enojó con ellos.

Entre humor y nostalgia, el jefe de Estado. relató en una entrevista con El Destape Radio: "A Néstor lo llama Rodríguez Saá con la idea de que sea su jefe gabinete, dijimos que no podía ser, pero fuimos a cumplir con Rodríguez Saa con la visita. Llegamos a casa de gobierno y le digo a Néstor: 'Mira Néstor, Rodríguez Saa asumió con el compromiso de llamar a elecciones en 90 días, preparate para que te pregunten si queres ser candidato".

"Era inevitable que eso iba a pasar. 'Te lo van a preguntar y tenes que tomar una posición porque quedan 90 días', le dije y me dijo enojado: 'Me estas apurando, me estas exigiendo que tome una decisión ahora', y le dije: 'No te pido que tomes una decisión, sino que prepares una respuesta porque ni yo voy a creer que queres que sea presidente' y se enojó".

"Le dije que lo esperaba en el bar y cuando volvía hablamos. Fue a hablar con Rodríguez Saa, sale y le preguntan si le ofreció un cargo y él responde que había ido a colaborar. La segunda pregunta fue '¿usted va a ser candidato?' y Néstor responde: 'Sí voy a ser candidato a presidente'. Yo lo estaba mirando por Crónica y ponen las placas rojas con la frase 'Kirchner será candidato a presidente'", detalló el mandatario.

Y agregó: "Entró por la puerta que estaba en el bar en diagonal al Cabildo y entra espaldas mías, me pega un manotazo en el hombro y me dice '¿viste?' y le muestro la placa roja de Crónica que decía Kirchner va a ser candidato a presidente. Estaba Néstor y yo, dos pibes que habíamos hecho la travesura del día".

Acto seguido, reveló que la ex presidenta se enojó en ese momento por la declaración de su marido: "Cristina casi nos mata y nos dice' del ridículo no se vuelve... y vos sos un irresponsable que le va a hacer perder Santa Cruz'".

"Éramos dos locos contra el mundo. No teníamos estructura ni nada, pero yo tenía al mejor candidato. Cristina se enojó tanto que nos dejó comiendo solos", cerró la anecdota.