El presidente Alberto Fernández subrayó que recibieron "un país en terapia intensiva y encima nos agarró el virus", pero enfatizó "vamos a poder porque siempre pudimos" y que "somos una sociedad experta en caerse y levantarse". A su vez, destacó que "el mundo se está acabando tal como lo conocimos" debido a que "los seres humanos somos los primeros depredadores del medio ambiente" y remarcó que "ningún negocio puede ser más importante" que "cuidar el lugar donde vivimos".

"Nosotros, los seres humanos, somos los primeros depredadores del medio ambiente. La pandemia nos ha servido para darnos cuenta cómo lo estamos destruyendo. Cuando nos encerramos, el medio ambiente empezó a mejorar", indicó el primer mandatario durante la la presentación del Plan de Políticas Ambientales, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

Fernández sostuvo que "hay corporaciones que se vuelven más poderosas que los países": "Ahí tenemos que ponernos firmes. Ningún negocio puede ser más rentable que cuidar el lugar donde vivimos. Si no, estaríamos privilegiando la rentabilidad de unos pocos en perjuicio de inmensas mayorías".

"El mundo se nos está acabando tal como lo conocimos".

"Un habitante que no cuida al mundo es un habitante que desprecia su hogar, su casa. Nosotros no tratamos a nuestras casas como tratamos al mundo y no reparamos que el mundo es nuestra primera casa", remarcó el jefe de Estado.

El Presidente señaló que "la primera vez que los humanos nos encerramos las condiciones humanas parecen haber mejorado": "Mejoró la pureza del agua, del aire, salieron a las calles animales ocultos que tenían temor a cruzarse con nosotros. Somos los primeros depredadores del medio ambiente".

También consideró que "hay un mercado de productos que se producen respetando el medio ambiente": "Esa comida con cuidados biológicos son consumos de gran parte de economías desarrolladas".

"Recibimos un país en terapia intensiva y encima nos agarró el virus. Pero vamos a poder porque siempre pudimos", indicó Fernández. En el acto se anunció la puesta en marcha del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto; el Proyecto de Ley de Educación Ambiental, en conjunto con el Ministerio de Educación; y la implementación del plan Casa Común.