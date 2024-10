Alberto Fernández pidió apartar al fiscal que lleva la denuncia de Fabiola Yáñez

El expresidente Alberto Fernández pidió a la Justicia que aparte al fiscal federal Ramiro González de la causa que investiga la denuncia por violencia de género presentada por la ex primera dama Fabiola Yáñez. A través de su abogada, Silvina Carreira, presentó la solicitud por "absoluta pérdida de confianza" y "afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad" de la investigación, de acuerdo a Noticias Argentinas.

La presentación se hizo un día después de que España cerrara el trámite para realizar una pericia al celular de Yañez porque la ex primera dama faltó a dos citaciones, lo que motivó que el fiscal requiriera nuevas medidas de prueba vinculadas a teléfonos de otros allegados a la pareja. "La investigación no se ha llevado adelante con la responsabilidad que ello requiere", advirtió la defensa de Fernández en el escrito presentado al juez federal Julián Ercolini, que deberá resolver el planteo

La abogada aludió a una "relación asimétrica" entre la defensa y la acusación y afirmó que sintió "menoscabo y menosprecio" hacia su actividad como defensora. "Sostener a la Fiscalía actuante sería violentar el derecho a un verdadero ejercicio serio, pleno y eficaz de la defensa", apuntó Carreira.

Ercolini delegó la investigación en la fiscalía y ahora tendrá dos opciones: reasumir el trámite de la causa o convocar a una audiencia para escuchar a las partes y luego resolver si confirma a González en la causa o lo aparta y se designa otro fiscal.

Entre los cuestionamientos, la defensora del ex presidente sostuvo que se le impidió participar de la audiencia en la que se tomó declaración a Yañez y tampoco se hizo lugar a su pedido para "participar y controlar debidamente la producción de una medida de prueba fundamental como lo es la extracción forense de un dispositivo tecnológico -teléfono celular-, el cual sería aportado por la denunciante como prueba".

Esto último se vincula a la fallida pericia que se pidió por exhorto a España, donde vive Yañez, para realizar una copia forense de los datos de su celular y remitirla a la fiscalía de González, preservando la cadena de custodia, lo que finalmente no se concretó porque la ex primera dama faltó a dos citaciones al respecto. Ante ello, González dispuso nuevas medidas de prueba antes de resolver si pide citar a declaración indagatoria al ex presidente.

"Solo diré a ese respecto que la no comparecencia de la denunciante a efectos de hacer entrega del mentado equipo de telefonía celular, y peor aun, la reticencia a hacer entrega del mismo al concurrir personal de Ministerio Publico Fiscal del Reino de España a su domicilio en Madrid redundó en una burla, una falta de respeto a aquel, al propio Dr. Gonzalez y a esta defensa, todo lo cual incluso provocó que se devuelva el exhorto internacional en esas condiciones, es decir, en el absoluto fracaso de la gestión", concluyó la abogada.

La defensa aludió a "maniobras de impacto mediático que buscan inclinar el ya inclinado terreno en que se desarrolla este proceso". Entre las próximas medidas está prevista la declaración como testigo de una ex amiga de Fabiola, Sofía Pacchi, citada para el 17 de octubre a las 10.

Además, el fiscal pidió una pericia sobre las fotografías de Fabiola con moretones que figuran en el expediente, para determinar, en caso de ser posible, la fecha y hora en que se tomaron, al igual que videos que también están en la causa penal.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463. Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.