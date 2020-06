Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de volver a la fase 1

En medio del aumento de casos confirmados de coronavirus, se comenzó a plantear la posibilidad de regresar a la fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En este sentido, Alberto Fernánedez dialogó con El Destape Radio y afirmó que el aumento de los contagios se debe a que en Capital Federal y en Gran Buenos Aires se han relajado.

"Uno no puede dejar de pasar desapercibido que estamos en una situación muy complicada: se ve un numero creciente de casos y un aceleramiento de los contagios", aseguró el Presidente y dijo que "es el momento en el que tenemos que empezar a contar las camas".

"No es gratis salir a mirar vidrieras, no es gratis andar en la calle, no es gratis salir a correr", manifestó Fernández y dijo que "si nosotros volvemos a tener la disciplina que tuvimos al inicio, seguramente vamos a frenar esto y vamos garantizar las camas que todos necesiten"

Alberto insistió con que el problema actual es que a las camas que reclama el coronavirus se le suman las camas que reclaman las otras enfermedades del invierno, tales como la gripe, la pulmonia o la neumonia.

"Yo no me enamoré de la cuarentena, yo me enamoré de la vida", afirmó el Presidente y, con respecto a la posibilidad de volver a la fase 1, dijo que "todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos voy a hacerlo y si tengo que volver atrás, voy a volver atrás; si hay que cerrar el transporte público, lo cerramos".

Finalmente, le hizo un pedido a los argentinos que se encuentran en las zonas más afectadas por el coronavirus: "Lo que le pido a los porteños y a los bonaerenses es que no salgan a la calle, quédense en sus casas. Mantengan el distanciamiento y desinféctense con alcohol. Por favor se los pido".