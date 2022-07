Alberto Fernández asistirá a la Cumbre del Mercosur, marcada por algunas tensiones

El encuentro será el próximo jueves en Paraguay. Discutirán sobre la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo bilateral con China y resta confirmar la presencia de Zelensky

El presidente Alberto Fernández participará este jueves en una nueva cumbre del Mercosur en Paraguay, en encuentro que estará cruzado por la decisión de Uruguay de avanzar en negociaciones bilaterales con China, por la ausencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y por la posibilidad de que esté presente de manera virtual el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La cita está fijada para el miércoles 20 entre los cancilleres del bloque y el jueves 21 entre los presidentes, en el Centro de Convenciones que la Conmebol tiene en la ciudad paraguaya de Luque, a unos 10 kilómetros de la capital Asunción.

El encuentro de los mandatarios -el número 60 desde la creación del bloque- es esperado con expectativa singular por la coyuntura interna del bloque y por la externa derivada de los coletazos de la pandemia de coronavirus y del conflicto bélico en Ucrania que no parece tener una resolución próxima.

Sin embargo, en la última semana, se sumó otro tema trascendental a la agenda luego de que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunciara que su país terminó los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y que ahora se inicia el camino de negociación del tratado en sí mismo. El anuncio del inicio de las conversaciones que Lacalle Pou dio a conocer en septiembre del año pasado, generó "inquietud" en el gobierno Argentino por la intención de Uruguay de no negociar en bloque.

Hasta ahora no hubo mayores manifestaciones en relación a este punto por parte del gobierno Argentino. Por su parte, y en calidad de presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de baja, el diputado Eduardo Valdés lamentó la decisión de Uruguay y China de avanzar en acuerdo: "No me parece bien que hoy no se lleve adelante la agenda del organismo por el acuerdo entre Uruguay y China. De parte de (Luis) Lacalle Pou (Jefe de Estado) de Uruguay es algo que me duele, pero que China lo concrete me duele más", opinó el diputado.

Quien también se manifestó fue el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Raúl Cano, al confirmar que el anuncio de Uruguay "generó alguna incomodidad” en el Mercosur. "Nosotros tomamos nota de la comunicación que hizo Uruguay y estamos en etapa de evaluación interna. No obstante, hoy podemos decir que reivindicamos la letra y el espíritu de los textos fundacionales del Mercosur, particularmente el Tratado de Asunción y el Protocolo Ouro Preto, que dice que el proceso de toma de determinación es por consenso y que en las negociaciones externas deben estar presentes todos los estados partes", remarcó Cano.

De la misma manera Cano confirmó que el tema será tratando en el encuentro de dos días que se realizará esta semana.

La ausencia de Jair Bolsonaro

A fin de la semana pasada el mandatario de Brasil confirmó que no asistirá al encuentro regional. Sin dar mayores precisiones, lanzó: "Dije que no voy más. En política se puede dar marcha atrás en algunas cosas. Pero mi decisión hasta ahora es no ir al Mercosur”.

Sin dar más detalles sobre los motivos que lo llevaron a cancelar su viaje a Asunción, el mandatario dejó en claro que le "gusta mucho" su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, pero "pese a su llamado" no irá a la cita, que tendrá lugar el jueves próximo en Asunción.

“Tenemos mucho en común con él. Por ejemplo, la piscicultura en el gran lago de Itaipú. Es bastante avanzado. Podemos aumentar nuestra producción pesquera en un 40%”, agregó el mandatario.

La presencia de Zelensky

Hace algunas semanas el canciller paraguayo, Julio César Arriola, informó que el presidente de Ucrania se había comunicado con Abdo Benítez, que tiene la presidencia pro témpore del organismo, para mostrarle su interés en participar de la próxima cumbre. Arriola explicó que Abdo Benítez prometió que "consultaría con sus pares de Mercosur" la propuesta del gobernante ucraniano, ya que las decisiones en el seno de ese mecanismo conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay "se toman por consenso". Hasta ahora no hay novedades.