Alberto en México: las vacunas en el centro de la primera jornada

Las vacunas ocupan el centro de la agenda en la primera jornada de Alberto Fernández en México. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no participará esta tarde de la recorrida por el laboratorio Liomont, donde concluye el proceso de producción de las vacunas de Oxford AstraZeneca que llevan adelante los dos países de manera conjunta. En su lugar, lo acompañará el canciller Marcelo Ebrard. Por la mañana, en su tradicional conferencia de prensa, AMLO dio la bienvenida al mandatario argentino y prometió “vacunas para todos y preferencia para nadie”.

En Liomont, propiedad del magnate Carlos Slim, se completa la dosificación y embasado de las vacunas contra el coronavirus cuyo componente activo se fabrica en los laboratorios de mAbxience, en la provincia de Buenos Aires. Fernández, junto al canciller Ebrard, visitará la planta esta tarde para ver de primera mano el proceso. El faltazo de López Obrador fue adjudicado a problemas de agenda, según fuentes diplomáticas. Las vacunas que salgan de aquí se destinarán a toda América Latina. Argentina tiene comprometidas 22 millones de dosis que comenzarán a llegar al país a finales de marzo o comienzos de abril.

Esta mañana, en su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano dio la bienvenida a Fernández, que mañana participará de esa tradicional rueda con los medios. “Quiero dar la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó hoy muy temprano. Es nuestro invitado especial para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala. Nos va a acompañar en Iguala el miércoles pero también va a estar con nosotros mañana. Lo invité yo y aceptó estar en esta conferencia”, dijo AMLO, anticipando el encuentro entre ambos.

Además, se refirió al programa de vacunación mexicano, con declaraciones que hicieron eco en el escándalo por la vacunación de privilegio que le costó el cargo al exministro de Salud Ginés González García: “Van a haber vacunas para todos y no hay preferencia para nadie. Y es evidente. No se ha abusado, toda esta situación que se ha presentado en varios países de que hay vacunación secreta para los de arriba. Es muy importante porque antes todo era influyentismo, las agarraderas, y como no predicaban con el ejemplo los de arriba, todos sentíamos que esa era la única manera de poder obtener las cosas”.

La visita de Fernández a México, con ocasión del bicentenario del Plan de Iguala, que dio comienzo al proceso independentista en este país, comenzó esta mañana con un encuentro con empresarios locales que invierten en la Argentina. Participan, entre otros, Bimbo, Coca Cola Femsa, Cinépolis y Ternium, del grupo argentino Techint. Después de la visita al laboratorio, el Presidente recibirá en la embajada a intelectuales mexicanos. Mañana dedicará la agenda a encuentros bilaterales y más reuniones con empresarios y el miércoles será parte de las celebraciones en Iguala antes de regresar a la Argentina.