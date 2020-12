El presidente Alberto Fernández criticó la situación judicial de los presos políticos, la persecución que sufre la dirigente social Milagro Sala y que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. También cargó contra la Corte Suprema de Justicia.

En una entrevista con El Destape Radio, el mandatario abordó el tema de los presos políticos y aseveró que "es un tema muy complejo porque hubo acciones judiciales iniciadas y condenas. Hubo un tiempo en la Argentina donde ha habido casos de corrupción que deben investigarse y deben ser sancionados y hay casos de persecución política clara".

"Lo que le pasa a Cristina es evidente, es un caso de persecución. Hace años enseño derecho penal, lo he visto y lo que pasó con las causas... empecé a plantear públicamente que era una persecución insoportable y no tenía ningún correlato jurídico. Claramente hay un mecanismo que usa la Justicia para disciplinar a la política. El caso más claro que veo en eso es el de MIlagro Sala, es un caso realmente increíble lleva 5 años de prisión y con procesos irregulares tras la fachada de un juicio del medio a una opositora", disparó el jefe de Estado.

Asimismo, replicó: "Hago de la honestidad un culto porque aún cuando la Justicia tiene que juzgar casos de supuesta corrupción, se tienen que respetar normas del derecho que no respetaron porque hubo penas preventivas que funcionaron como penas anticipadas".

Criticó cómo avanzó la "causa de los cuadernos" en la cual se aplicó al Ley del Arrepentido y reclamó que "hay mucho para revisar en la Justicia porque fue utilizada en los años del macrismo en muchos casos y en otros que hubo denuncias de corrupción en los cuáles se debe exigir que se investigue bien porque si hay responsabilidad, hay sanciones". "Ha habido muchos casos que se trato de una persecución y no podemos tolerar más persecución a los opositores", exigió.

En ese sentido, habló sobre la conclusión a la que llegaron en la comisión de juristas sobre la reforma judicial, a lo cual, confió que "a partir de ese trabajo se va poder elevar una serie de proyectos al Congreso para que se aboque a corregir los problemas de la Justicia que son muchos y que la Corte tenga la discrecionalidad para resolver en que caso intervenir y en qué caso no" y cuestionó: "Es algo insostenible que hayan dictado un persaltum, que es un recurso excepcional, que permite agarrar una causa en cualquier instancia y declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces, pero no ven la gravedad en la condena de cinco años a un ex vicepresidente".

"No entiendo con qué criterio actúa la Corte y cuando pido que lo expliquen, no lo pueden explicar", sentenció.