La Corriente Nacional de la Militancia pidió "no estar en debate permanente"

Agustín Rossi reclamó "bajar la intensidad" e instó a "defender al Gobierno" ya que la oposición "no solo va a venir por el peronismo, sino por todos los derechos laborables, vacaciones pagas, aguinaldo".

La Corriente Nacional de la Militancia, integrante del Frente de Todos (FdT), realizó este sabado un encuentro en Mendoza. Allí, el referente del espacio albertista, exministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó: "Está bien el debate, pero está lindo si estás en la oposición, no podemos estar en debate permanente, tiene que bajar la intensidad". A su vez, manifestó que si se mantienen las diferencias "para eso están las PASO".

"Dar el debate fuera de las redes sociales, nos pone en un lugar distinto, nuestra construcción política se da en la calle en todo el territorio", dijo Rossi, que encabezó el encuentro junto a dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández. Entre los que asistieron de manera presencial o virtual, estuvieron el presidente del bloque del FdT de Diputados, Germán Martínez; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz el vicepresidente del Banco Central, Sergio Woyecheszen; y el secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, entre otros.

El exministro de Defensa llamó a tener responsabilidad política y defender al gobierno al advertir que "lo que está en juego en las próximas elecciones son las conquistas de los últimos 70 años del peronismo" y sostuvo que "no solo van a venir por el peronismo, sino por todos los derechos laborables, vacaciones pagas, aguinaldo".

"Peronismo-Kirchnerismo son categorías permanentes. ¿Por qué no estamos convencidos de ser albertistas? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Cristina, y ¿por qué no estamos convencidos de ser Cristinistas hoy? Porque es una definición que implícitamente no incluye a Alberto. Por eso preferimos ser peronistas y kirchneristas", expresó.

Durante su discurso, también resaltó que "a este Presidente le tocó una pandemia y una guerra, es un contexto diferente, y sabemos que hay preocupación por la inflación, pero también sabemos que se bajó a 7 de desocupación" y destacó que en "los cuatro años de (el ex presidente Mauricio) Macri no logró nunca bajar la desocupación".

La actividad contó con panelistas que trataron temas como la tecnología, la ciencia y la política, con la consiga "reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro país junto a referentes de la política y el pensamiento nacional", que participaron en el escenario principal y de manera virtual desde otras provincias como San Juan, San Luis, Rosario, Buenos Aires.

Más voces de la jornada: Tolosa Paz y el orgullo del Gobierno popular

Uno de ellos fue, de manera virtual, el vicepresidente del Banco Central que destacó: "Para mi es maravilloso tener este tipo de encuentros, que será seguramente el principio del debate que se dará en todo el país que será fundamente para la construcción del 2023".

"Hay una Argentina que recuperó el crecimiento económico, que creó empleo, que bajó el desempleo que parecía muy difícil en el 2020; no solo recuperó sino que tuvo un crecimiento genuino en los niveles de la actividad, en el sector industrial", manifestó.

Woyecheszen dijo que "nuestro proyecto político ha sido históricamente muy bueno para lograr alianzas, algunas de clases del sector industrial, el Movimiento Obrero organizado, las pymes, para defender nuestras ideas y los malos momentos de nuestra sociedad, para pelear por el ingreso real de la gente, para pelear una mejor distribución del ingreso".

En otra parte de su exposición, remarcó que "el gran desafío de cara al futuro es que podamos construir una agenda de transformación para lo que viene" y sostuvo que "siempre hablamos de construir, de recuperar y me parece que es momento de transformar y eso supone sostener el crecimiento económico".

En tanto, el presidente del bloque del Frente de todos en Diputados ponderó el encuentro y afirmó que "hoy no solo hay que saltar el cerco mediático, también hay que saltar la comodidad de las redes sociales".

"Hay debates que nosotros no lo podemos dar por WhatsApp, no lo podemos dar por Twitter, por Facebook, lo tenemos que dar presencialmente, nosotros necesitamos encontrarnos para poder general el clima para poder dar el debate que tengamos que dar", concluyó Martínez.

Por su parte, Tolosa Paz, que participó de un encuentro de mujeres en San Rafael, en el sur provincial, se sumó al acto de manera virtual y dijo que "no solo estamos trabajando en cada uno de los distritos de Mendoza desde muy temprano sino también defendiendo lo hecho en este tiempo por Alberto Fernández y Cristina Fernández, y todos coincidimos que este es el camino que tenemos que transitar unidas y unidos los compañeros del peronismo".

Carmona, por su parte, hizo hincapié en "no problematizar" cuando se tiene que ser parte de la solución, afirmó que "estamos aquí porque somos parte de la solución y no parte del problema y esto último es lo que hace la oposición" y sostuvo que "estamos orgullosos de nuestro gobierno popular".

El primer acto de la Corriente Nacional fue el pasado 9 de abril en Rosario y contó con la participación de funcionarios nacionales como la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, entre otros.

Con información de Télam