Buzzi criticó el amparo de SRA para el cese de cobro de retenciones: "Le hace daño a la economía argentina"

El expresidente de la Federación Agraria Argentina afirmó que no todos los productores tienen que pagar el mismo porcentaje de retenciones.

El expresidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi se refirió al amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina para que cese el cobro de retenciones.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente agropecuario consideró: “Hay un objetivo político y también económico porque la concepción política de la Sociedad Rural implica mejoras de ingreso para lo que representa pero tiene un matiz político porque contribuye a lo que la mesa de enlace viene haciendo permanentemente en la idea de deterioro de la gestión del Frente de Todos”.



"Las retenciones son una herramienta de política económica y no es de ahora, es desde hace veinte años", sostuvo Buzzi y dijo que, actualmente, "la gran discusión es quién paga las retenciones".

"No puede ser igual para todos", manifestó el dirigente y dijo que uno de los desafíos principales en este momento es "tratar de consolidar a las pymes del campo y la ciudad".



Además, afirmó que "del 2015 al 2019 se desmontaron los mecanismos de control, fundamentalmente en la exportación, y todavía no se corrigió". En este sentido, Buzzi detalló que "si se hiciesen los controles permitiría una recaudación superior a los 10 mil millones de dólares anuales".



"Estas cosas no suceden si no hay complicidad en determinados organismos", consideró el dirigente y expresó: "Invito al gobierno de mi amigo Alberto Fernández, y fundamentalmente a los ministros, a armar un Consejo multiministerial, que pongan la lupa en este proceso, que le hace daño a la economía argentina".

La respuesta del Gobierno al amparo

“Siguen vigentes”, respondieron desde el Gobierno ante la pretensión de la Sociedad Rural Argentina de dejar de pagar las retenciones. Junto a la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), la SRA presentó un amparo ante la Justicia Federal de Córdoba para no abonar más los derechos de exportación a los granos y subproductos desde el 1º de enero.

El presidente del organismo nacional, Nicolás Pino, llegó a calificar a los aranceles de “inconstitucionales”. En una conferencia de prensa, el titular del gremio patronal disparó que "las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo".

Desde el Ministerio de Economía aclararon a El Destape que “las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan; y eso no ha sucedido”. “Es un intento de la SRA, pero no válido”, retrucaron en la cartera que conduce Martín Guzmán.