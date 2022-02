Para la titular de la AFI, Macri era "un enfermo del espionaje ilegal"

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó: "El expresidente era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal y quería escuchar y seguir a todes".

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó hoy que el expresidente Mauricio Macri fue "prácticamente un enfermo del espionaje ilegal" durante su Gobierno y sostuvo que le "resulta difícil" afirmar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sea "el único impoluto" que no estaba al tanto.

"El expresidente era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal y quería escuchar y seguir a todes", afirmó Caamaño en declaraciones a El Destape Radio, y detalló que aunque muchos en el Gobierno de Mauricio Macri "estaban al tanto de varias operaciones" no sabían que "también los espiaban a ellos".

"No podría decir que Larreta estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero me resulta difícil que el único impoluto sea él sobre todo por todas las maniobras de espionaje ilegal que se fueron dando", advirtió.

En ese sentido, la interventora coincidió al ser consultada por el periodista en que no imaginaba la "magnitud" de ese aparato de inteligencia. Y por eso cuando fue convocada por el presidente Alberto Fernández para realizar la intervención por un año, Caamaño le respondió que "iban a ser seis meses".

"A los seis meses le dije que lo extendamos y así venimos hace más de dos años porque siguen apareciendo cosas", apuntó y agregó que espera "para junio poder finalizar" con la intervención.

En tanto, Caamaño explicó que Alberto Fernández ya envió el pliego "hace más de un año" para que asuma como directora de la AFI, pero aun no fue tratado en el Senado. "Me gustaría, mas allá de si voy a ser la directora o si me voy a ir a mi casa, dejar las bases asentadas de una inteligencia estratégica", señaló.

Por otra parte, la interventora adelantó que están armando una denuncia para presentar "el lunes o martes" por "escuchas autorizadas por la justicia" que presuntamente pertenecerían al "cableado del penal de Ezeiza". "La denuncia ya existe, pero todos hablaban de 220 escuchas. Quiero que el juez tenga claro que son 105 mil registros", detalló.