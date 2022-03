Mauricio Macri pidió privatizar Aerolíneas Argentinas

El ex mandatario apuntó contra la aerolínea de bandera y sostuvo que "tiene que funcionar con su presupuesto o dejar de funcionar".

Una vez más, el ex presidente Mauricio Macri demostró explícitamente su intención de privatizar Aerolíneas Argentinas. En una entrevista en diálogo con LN+, sostuvo que la aerolínea de bandera "tiene que funcionar con su presupuesto" e insistió con la postura que mantuvo durante toda su gestión: "Si no es viable hay que privatizarla, no tengo dudas".

"¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos Aerolíneas Argentinas pagar al señor (Pablo) Biró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan?, se preguntó Macri, en referencia al sindicalista titular del gremio de los pilotos.

Al ser consultado sobre qué haría con la aerolínea, dijo con orgullo que durante su Gobierno se encargó de desarrollar las low cost en Argentina que, según él, dan "buen servicio" con una tarifa más barata. "Aerolíneas debe manejarse de la misma manera o no puede seguir", sostuvo Macri y dijo que "un avión es un taxi que vuela".

"¿Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos, lindos que es argentina? Necesitamos un avión que funcione con su presupuesto o no funciona", afirmó el ex presidente.

Macri sobre su posible candidatura en 2023

En medio de las nuevas internas dentro del Frente de Todos (FdT), Mauricio Macri se envalentona y suena con otro mandato de su espacio. "El segundo tiempo va a ser tan bueno como el segundo tiempo de Boca ayer. Va a ser así de bueno".

Lo dijo en referencia al superclásico que el Xeneize ganó 1 a 0 en el Monumental contra River. Su libro biográfico publicado en 2020 se llama así: "Primer tiempo". Y suele prometer que su segundo mandato será un segundo tiempo como en el fútbol.

Además, criticó la gestión del presidente Alberto Fernández. “No sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir”, advirtió en diálogo con LN+.

“Hubo una cantidad de gente que se tentó con la musiquita del asado gratis, vengan con nosotros que tenemos soluciones fantasiosas que no significa ni que tengamos que trabajar. Y volvimos para atrás. Pero el mundo nos dio una mano de verdad. Quieren poner al préstamo como el culpable de todo”, lanzó Macri, y agregó: “El culpable de todo es el desorden sistemático que ellos hicieron de la economía, que nos lleva a estar siempre gastando más de lo que tenemos”.