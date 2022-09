Biró le respondió a Macri por Aerolíneas Argentinas: "Es un tipo bruto"

El ex presidente había dicho el domingo: “No tenemos por qué pagar un colectivo que vuela del Estado. No ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá".

Pablo Biró, Secretario General de APLA y Presidente de FESPLA y del Comité Regional de Pilotos de la ITF, se refirió a los dichos de Mauricio Macri y sobre esto dijo: "Podríamos haber hecho 200 obras por día con lo que se fugó Macri". Por El Destape Radio, expresó: “Ya lo decía el Marqués de Sade que los que van en cana son los pobres, los ricos tienen para comprar jueces, entonces como no van en cana, están cebados”.

El ex presidente había dicho el domingo: “No tenemos por qué pagar un colectivo que vuela del Estado. No ponemos un dólar más. Si ellos no pueden vivir con lo que venden de tickets, desaparecerá". Biró afirmó: "Cuando hablan de Aerolíneas Argentinas tienen que ponderar que por cada dólar que pone el gobierno nacional, recibe seis dólares. Macri es un tipo bruto, muy poco preparado".

“Más que hablar de Macri, hay que hablar de Aerolíneas Argentinas que está funcionando mucho mejor que cuando la tenía el macrismo. Aerolíneas está funcionando mucho mejor que como la dejó el macrismo, está recuperándose del macrismo y de la pandemia. El macrismo fue una pandemia en sí misma", dijo Biró. Asimismo, explicó: "En JxC están preparando todo para un ajuste. Hablan de reforma previsional, o sea hambrear a los jubilados. Macri habla de reforma laboral, que no es otra cosa que precarizar a los trabajadores".

"Cuando Macri nos agrede, no es puntualmente ni con Baradel ni conmigo. Es porque quieren ir contra los derechos de los trabajadores, precarizarlos. Macri tiene la decisión política de seguir con lo que le fue bien. Nos endeudó en 44.500 palos para fugarla. No solo no está en cana sino que está en campaña", aseveró el sindicalista. Siguió: "Los medios han colonizado las mentes del votante, quien termina siendo partícipe de su autodegradación. Macri no tiene patria; cualquier cosa es mejor que lo propio, lo nacional. El problema no es Macri, somos nosotros. El ciudadano decide con el voto y el problema es que no tenemos memoria. Y cuando no tenés memoria, volvés a cometer errores".

Ayer, El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, refutó este lunes declaraciones del exmandatario Mauricio Macri sobre pérdidas de la empresa y afirmó que "en el año 2021" la compañía de bandera "redujo un 35% su déficit". "La pérdida de la que habla Macri corresponde a su último año de gobierno. En 2021 el déficit de Aerolíneas se redujo un 35% respecto a 2019 y año a año vamos a seguir mejorando su rendimiento, pero con crecimiento y expansión, no con ajuste y a costa de la conectividad", escribió Ceriani.

Agregó que "Latam se fue del país luego de perder 300 millones de dólares en 2018 y en 2019. Andes, Norwegian y Avian también tuvieron pérdidas millonarias y dejaron de operar en esos años. Aún las empresas que hoy siguen volando fueron a pérdida durante su gestión".