Rubinstein confesó que con Macri "la salud dejó de ser prioridad"

El ex secretario de Salud macrista afirmó que el país se desbarrancó en 2018 y que buscaron salvar la economía.

El ex secretario de Salud durante la gestión macrista, Adolfo Rubinstein, reconoció que durante la gestión de Mauricio Macri la salud pública dejó de ser un prioridad debido a que se apuntó a mejorar la economía en detrimento de otros sectores del Estado.

"Asumí como ministro a finales de 2017. A mediados de 2018, en abril y mayo, el país comenzó a desbarrancarse. A mí me tocó ser ministro en ese momento y tengo que confesar que la salud pública dejó de ser prioridad", afirmó el ex funcionario en Radio Delta.

Acerca de las prioridades del gobierno anterior, Rubinstein sostuvo que intentaron "tratar de mantener la macroeconomía, resolver el problema financiero y la producción". Estas tres áreas tuvieron resultados calamitosos en la gestión de Macri.

"La salud pública no fue una prioridad, de hecho se dio una discusión por la reformulación de ministerios y Salud se convirtió en secretaría", manifestó. El médico además expresó que hoy la Argentina padece las consecuencias de no dar prioridad a la salud pública.

Rubinstein cruzó al ala dura de JxC y se volvió a encender la interna en la oposición

Rubinstein, se había despegado hace algunos días del ala dura de su espacio político y negó que JxC haya desalentado la campaña de inmunización. El ex funcionario macrista criticó que la campaña de vacunación "lamentablemente entró profundamente en la grieta" y tomando distancia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, replicó: "No somos el mejor alumno respecto a la vacunacion pero tampoco el peor".

Es que Bullrich había acusado al ex ministro de Salud, Ginés González García, de haber ofrecido un pago indebido al laboratorio Pfizer en el marco de la negociación de la vacuna, algo que fue desmentido no solo por el gobierno, sino por el mismo laboratorio. No conforme, la oposición acusó al Ejecutivo nacional de haber perdido millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, algo que también fue desmentido por el Gobierno y por COVAX.

o obstante, Rubinstein celebró la celeridad con la que avanza la campaña de inmunización al asegurar que "el cuello de botella respecto de la vacuna parece estar resolviéndose" y aclaró: "Nunca Juntos por el Cambio desalentó el plan de vacunacion, fueron siempre opiniones personales de algunos dirigentes".

En este sentido, intentó defender a su espacio político y sostuvo que "el clima de confrontación no lo genera la oposición". "Argentina no había firmado el acuerdo comercial con Pfizer y por eso tampoco podía pedir vacunas de Pfizer través de COVAX", replicó el ex secretario de Salud.